Arriva il Gp di Monza e la Ferrari vuole provare a giocare un ruolo da protagonista. Il team principal frena sulle aspettative ma chiude la polemica interna dopo Zandvoort

Tutto pronto per il Gp di Monza. L’atmosfera sale, in Italia cresce la voglia di vedere all’opera le Ferrari. Ma prima ci sono alcune cose da mettere a posto. L’ultimo Gp, quello in Olanda, è stato decisamente burrascoso per il team del Cavallino Rampante che ora, attraverso il team principal Vasseur, prova a spegnere le polemiche. In casa Mercedes nessuna concessione ai sentimenti e all’emozione quando si parla di Kimi Antonelli.

Hamilton-Leclerc: Vasseur chiude la polemica

Rapporti tesi, il ruolo di guida numero 1 che resta sempre lì ad oscillare tra Hamilton e Leclerc e la Ferrari ha vissuto un momento decisamente complicato a Zandvoort. Ora però Vasseur prova a chiudere la polemica in maniera definitiva e porta la pace nel box: “E’ sempre difficile gestire i campioni in pista, perché sono al picco massimo delle loro prestazioni e vogliono sempre vincere. Ma diventa davvero complesso quando non si può discutere con chiarezza con i propri piloti, e non è il nostro caso. Lunedì mattina dopo la gara abbiamo fatto una chiamata di un’ora con Hamilton e Leclerc e abbiamo fornito una spiegazione chiara della strategia e alla fine abbiamo fatto il punto già concentrati su Monza. Preferisco questo tipo di atteggiamento piuttosto che il rischio che si tenga tutto per sé finendo poi per avere un risultato ben peggiore”.

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Le ambizioni per Monza

Inutile dire che le aspettative dei tifosi della Ferrari per il Gp di casa sono già altissime. Vasseur prova a mantenere la calma ma nel corso dell’intervista con la Gazzetta dello Sport è costretto ad ammettere: “Vogliamo affrontare questo Gp come fosse una qualsiasi gara del calendario. Ma la realtà è un po’ diversa perché saremo al centro dell’attenzione. Il nuovo motore a Monza? E’ un passo avanti ma sviluppare un motore nel corso della stagione è sempre molto complesso. L’obiettivo è quello di continuare a progredire”.

Wolff spietato con Antonelli

La Ferrari prova a piazzare la sorpresa, ma a Monza i tifosi italiani speravano di vedere anche il tricolore di Kimi Antonelli sul gradino più alto del podio. Difficile che possa succedere visto la scelta della Mercedes che ha deciso di sostituire il motore della sua monoposto mandando così il leader del Mondiale in penalità e facendolo finire in fondo alla griglia: “Questa decisione è deludente per Kimi e per i tifosi – ammette Toto Wolff alla vigilia del weekend – ma in Formula 1 non c’è spazio per i sentimenti e dobbiamo fare questo sacrificio pensando al campionato. Monza e Madrid segnano l’inizio di un periodo importante per noi. In pista le prestazioni si sono ravvicinate al punto che tutti possono vincere. Sbagliare significa pagare un prezzo salato”. Strategie Merdeces che vengono prima dei sentimenti di Kimi e dei suoi tifosi, più chiaro di così.