Ferrari, Hamilton non è impressionato: "Non mi preoccupa"

La Ferrari è stata la scuderia più convincente nei test di Barcellona, ma il pilota della Mercedes e campione in carica Lewis Hamilton non è particolarmente preoccupato, anzi: "Non c'è preoccupazione per quello che è emerso in pista a Montmelò: Le prove sono prove, stiamo testando tutto per l'inizio della stagione. Non ci concentriamo sui tempi, ma sull'evoluzione della macchina e delle gomme. Inoltre dobbiamo capire al meglio il sistema di ingegneria. Non conta quanto siamo stati veloci a Barcellona, sarà importante il tempo nel Q3 delle prove del primo Gran Premio".

Quindi il confronto con la Ferrari non lo inquieta: "I loro tempi non mi preoccupano, ognuno ha il suo modo di approcciare la stagione. E’ irrilevante in questo momento se qualcuno è più veloce in pista", sono le sue parole a Sky.

Sul suo momento di forma: "Sono felice di essere tornato in pista, per fare quello che amo di più. Ci sono da affrontare nuove sfide, perché sono molti gli aspetti sui quali dobbiamo lavorare. Lauda? Gli ho già ovviamente fatto gli auguri per i 70 annin. Ha attraversato un momento difficile, ma è molto motivato per tornare quello di prima. Ci è mancato molto perché ci fornisce sempre preziosi consigli".

In un'altra intervista, Hamilton si era soffermato sull'esordio di Charles Leclerc nella scuderia di Maranello: "Leclerc è alla sua seconda stagione mentre Vettel è un pluricampione del mondo. Niente può sostituire l’esperienza, ma io sono stato in quella stessa posizione in McLaren e dopo il mio primo anno le cose in squadra erano molto diverse…".

Su Bottas: "Avere Bottas ancora in squadra è importante. Lavoro bene con lui e ci stiamo scambiando le impressioni su questa nuova macchina senza problemi. Di certo avrà riflettuto sul suo 2018 e sa bene cosa deve fare quest’anno. Lui e Rosberg sono molto diversi. Valtteri è molto umile e forse è proprio questo che ha creato una ottima atmosfera nel team negli ultimi due anni. È molto facile lavorare con i finlandesi".

