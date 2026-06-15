La Ferrari torna dalla Spagna con la certeazza di aver ritrovato Hamilton nel suo prime ma anche con la preoccupazione per il rendimento di Leclerc crollato già a Monaco: Lewis può puntare al Mondiale?

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

C’è una Ferrari a due facce che torna dalla Spagna carica di nuove certezze ma anche di qualche ombra. Da una parte Lewis Hamilton, dall’altra Charles Leclerc. Due facce della stessa medaglia, come Giano Bifronte. Quando sale uno, l’altro scende e viceversa. Una sorta di alternanza che segna e ha segnato nell’ultimo mese un cambio di trend dentro Maranello, di potere, di influenza. Un equilibrio che dopo un anno il pilota inglese ha fatto pendere dalla sua parte. Barcellona ne è la dimostrazione come anche Monaco e prima ancora Montreal.

La vittoria della rinascita, l’emozione di Hamilton

Ci sono giorni speciali che vale la pena vivere anche a 41 anni suonati. Anche se alle spalle hai una ventina di anni di carriera e oltre e di vittorie nel palmares ne hai già 105. Le immagini di Hamiton accovacciato alla pesa subito dopo essere sceso dalla sua Ferrari #44 a Barcellona la dicono tutta sulle emozioni che può dare vincere una gara di F1 guidando una rossa.

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Lo ha sempre detto, anche in tempi non sospetti. Se il sogno di guidare una monoposto del Cavallino Rampante si era avverato un anno e mezzo fa alla sua presentazione in un giorno di inverno e uggioso di inizio 2025 a Maranello, riuscire a portarla al traguardo davanti a tutti è stato ancora più speciale nel momento in cui Lewis si è per un attimo guardato alle spalle la sua sofferenza.

Come Hamilton ha portato la Ferrari dalla sua parte

Prima del sigilli del GP di Barcellona c’è un percorso lungo e tortuoso. Fatto anche di umiliazioni, di eliminazioni in Q1 in un finale di stagione quasi umiliante per un 7 volte campione del mondo che in Ungheria era arrivato a dire che, visti i risultati di Leclerc con la SF-25, forse era il pilota, lui, il problema da cambiare.

Ansa

Ha tenuto duro anche alle voci, ai rumors, e forse dentro di se, alla voglia di arrendersi e di alzare bandiera bianca. Grande l’orgoglio ma anche la consapevolezza di poter dare ancora tanto alla F1 e alla causa di Maranello. Si è rimboccato le maniche, ha fatto reset, mentale e non solo. Vedi il nuovo ingegnere di pista Carlo Santi con cui ha trovato da subito la chimica che con Adami non era mai nata.

Il cambio dei regolamenti, seppur bistrattati di queste monoposto, gli hanno dato una mano eliminando quelle brusche macchine ad effetto suolo con anche effetto “duolo” sulla sua schiena. Ha fatto quadrato con gli ingegneri, con Loic Serra che lo conosceva bene, ha protetto Vasseur vicino alla cacciata la scorsa estate, per lui un secondo padre dai tempi delle F2. La SF-26 è nata anche sulle sue indicazioni.

Le tre “M” di Hamilton: Montreal, Monaco e Montmelò

L’inizio del Mondiale è stato buono, non eccelso. Ancora Leclerc davanti, ma non di tanto. Un gap dal compagno che era quasi sempre siderale lo scorso anno, quando Charles faceva pole e podi e Lewis non andava oltre qualche sparuto 4° posto. Poi un ulteriore switch. La genialata sui freni dal Giappone e “la mia Ferrari che cambia, che cambia” parafrasando Litfiba.

Dopo Miami la svolta netta. Da Montreal in poi sempre davanti a Leclerc, in prova come in gara. A Monaco un altro piccolo passo verso la vittoria, ma ancora troppo poco per battere l’imprendibile Antonelli con la Mercedes. Al Montmelò un inizio insipido, niente fp1, a guardare Beganovic e due libere passate ad annaspare con una SF-26 instabile. E quel suo essere un po’ rockstar nel rifugiarsi nel motorhome a riflettere sul da farsi.

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Eccolo un altro switch perchè in qualifica a Barcellona inizia il capolavoro di Lewis. Che ha l’umiltà di prendere spunto dall’assetto di Leclerc che era partito meglio per poi perfezionare il tutto. Il giro da qualifica è un piccolo capolavoro che solo per 64 centesimi non vale la prima pole in rosso. Capolavoro che da incompiuto diventa reale 24 ore dopo con una grande strategia, un timing nelle scelte perfetto tra pilota e squadra e quel pizzico di fortuna che non guasta mai, nello sport come nella vita.

Leclerc cosa succede, dal rinnovo è in down

Il rovescio della medaglia se ne sta lì in un angolo nella festa della Ferrari. Col sorriso di facciata di chi vorrebbe essere da tutt’altra parte. Magari a giocare con Leo per rilassarsi tra le braccia della sua Alexandra. Un mese per perdere tutto il povero Leclerc. Se le tre “M” di cui sopra hanno segnato la rinascita di Hamilton per Charles sono state la certificazione di una crisi di cui si perdono i segnali, le avvisaglie. Nulla.

A Miami Charles si era giocato il podio, al di là dei problemi nel finale. Prima ancora aveva messo spesso e volentieri in riga Hamilton. Dal Canada qualcosa è cambiato in peggio. Il 4° posto una magra consolazione a mezza pista da Lewis. Da lì sono partiti i suoi problemi. Come se non rendesse più. Nel messo un rinnovo, un nuovo giuramento di amore e fedeltà alla Ferrari che invece di diventare spinta ulteriore è tornato indietro come un boomerang che ti prende in faccia.

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Un po’ come i muretti presi nella sua Monaco, in qualifica e in gara, il dover ammettere che Hamilton aveva trovato stavolta lui la strada giusta per far rendere al meglio la SF-26 e dover inseguire. A Barcellona altra onta perchè Lewis ha fatto il click dalle libere alle qualifiche, un po’ coi suoi assetti, e l’ha superato. Mentre lui vedeva dissolversi nel muro della curva 4 a inizio Q3 le speranze di poter fare la pole. Il suo GP di Barcellona è finito in quel momento ancor prima di cominciare, ancor prima che anche la sua SF-26 lo abbandonasse, in maniera beffarda, a pochi giri dalla fine dopo una gara nell’ombra, sacrificata, a inseguire un mesto 6° posto.

Lewis credici, Antonelli nel mirino: Charles, serve una scossa

Anni 41, punti 41. Coincidenze certo. Ma tante sono le lunghezze che dividono Hamilton da Antonelli. Ok, inutile fare voli pindarici dal basso di una sola vittoria, quella della Ferrari dell’inglese, contro le 6 fin qui collezionate dalla Mercedes tra Antonelli e Russell. Ma il day after la prima vittoria di Lewis in F1 con la Ferrari è lecito anche sognare un ribaltone, una remuntada. Peraltro tutta made in Italy, da una parte il talento bolognese, dall’altra l’eccellenza di Maranello.

La Ferrari a Barcellona ha portato quasi una decina di upgrade che hanno funzionato a vedere i tempi di Hamilton, anche con le altissime temperature, cosa che la rossa ha sempre sofferto con le Pirelli. Segnale importante, un piccolo campanello d’allarme per la Mercedes che si sta un po’ perdendo dentro la lotta interna tra Russell e Kimi con qualche errore che Maranello ha saputo e deve saper cogliere.

In quanto a Charles già dall’Austria serve un ritorno alle origini, al suo talento cristallino che ne ha fatto un totem della Ferrari, un punto di riferimento. Le chiacchiere, come gli errori, stanno a zero. Il Cavallino Rampante ha ancora bisogno del suo cavaliere e con il baronetto tornato nel suo prime, le frecce d’argento fanno meno paura. E poi con Antonelli in testa al Mondiale, comunque vada sarà un successo… tricolore!