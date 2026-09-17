Ferrari, Hamilton si sfoga sui social ma dimentica Vasseur. Leclerc ha una speranza per scongiurare penalità a Baku

Il sette volte campione del mondo ha affidato a una storia di Instagram la propria presa di posizione in merito alla voci che lo avrebbero visto chiedere sostituzioni nel team Ferrari

La tensione accumulata in queste ultime settimane nel box Ferrari continua a far discutere. Sulla stampa specializzata riecheggiano, un giorno sì e l’altro pure, indiscrezioni, supposizioni e retroscena. Il comun denominatore? Un presunto strappo interno, con il rapporto tra Frederic Vasseur e Lewis Hamilton ai minimi storici e il sette volte campione del mondo che avrebbe chiesto modifiche e sostituzioni nei componenti del team. Sul tema è intervenuto proprio l’inglese, che ha affidato ai social il proprio punto di vista, senza però citare il team principal del Cavallino. In queste stesse ore, è tornato a parlare anche Charles Leclerc, che ha rivelato la propria speranza per scongiurare penalità a Baku.

Hamilton si sfoga su Instagram

“Ho letto alcune notizie e credo sia giusto chiarire alcune cose. Non ho mai chiesto la sostituzione di qualcuno del mio team. Chi lavora con me lavora duro ogni giorno e la loro dedizione è la cosa che ci permette di andare avanti”, ha scritto nelle storie di Instagram Lewis Hamilton con l’obiettivo di mettere a tacere le voci. “Provo sempre a sostenere e valorizzare le persone affinché possano essere la versione migliore di se stesse o, comunque, a vedere il meglio in loro. Posso anche non riuscire sempre a farlo, ma è la mia intenzione ed è il mio compito qui. Lavoriamo tutti insieme e andrà avanti ancora così”, ha concluso il classe 1985 britannico.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Instagram @lewishamilton

Lewis ignora Vasseur

Chiarita una posizione, il messaggio di Lewis costringe però a interrogarsi su un altro dettaglio. Nel post non trova, infatti, posto il chiacchierato strappo con Vasseur, emerso con ancora maggiore forza dopo i fattacci di Monza, a cui sono seguiti botta e risposta concilianti, ma non troppo. Evidentemente, Ham ha voluto dedicare il messaggio interamente al proprio team, riservando ad altre sedi eventuali e ulteriori chiarimenti sul (e con il) Team Manager francese.

Leclerc e il rischio penalità

Tornando alle cose di pista, in giornata Lecerc ha svelato la propria speranza per scongiurare penalità nelle prossime uscite del mondiale. Tutto ruota attorno alla possibilità (o meno) di recuperare l’ADUO-2 danneggiato nell’incidente all’Alboreto che ha messo fuori gioco il monegasco a Monza. La possibilità di riparare la power unit e utilizzarla in Azerbaigian permetterebbe di evitare deficit in griglia a Baku. A Madrid, Charles ha corso montando l’ADUO-1, con cui ha chiuso ai piedi del podio.

A Baku con l’ADUO-2, in un modo o nell’altro

A Baku, però, la velocità può fare tutta la differenza del mondo e presentarsi al via con la versione più aggiornata del motore sarà fondamentale. La sensazione è che la Ferrari monterà l’ADUO-2. Montarne uno nuovo costringerebbe a rincorrere fin dal via e ne è consapevole anche Leclerc, che – come riportato da formulapassion – ha spiegato: “Stanno ancora controllando il motore di Monza. Vedremo. Non so se riusciremo a salvarlo, ma sarebbe fantastico. In caso contrario, a un certo punto, andremo incontro a una penalità…”, ha concluso il numero 16 della Rossa.