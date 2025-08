Ferrari da horror per Alesi, e che stoccata a Hamilton: “Schumacher non l’avrebbe fatto”. Poi svela l’errore su Antonelli

Alesi ha commentato durante l'ultimo deludente weekend delle Ferrari, criticando anche Hamilton per il suo sfogo. Mentre le difficoltà di Antonelli secondo lui non sono colpa di Kimi

Dalle stelle alle stalle. Così si potrebbe riassumere il weekend ungherese di Formula 1 della Ferrari, che ha buttato alle ortiche la sorprendente pole position conquistata da Charles Leclerc finendo con entrambi le vetture fuori dal podio. Un fine settimana, anzi, una domenica che ha scatenato anche le critiche dell’ex pilota Jean Alesi, che sulle pagine del Corriere della Sera non ha usato mezzi termini per descrivere la sua delusione per quanto fatto dal Cavallino, attaccando poi anche l’atteggiamento di Lewis Hamilton.

Alesi: “Non mi è piaciuto nulla della Ferrari”

Dopo l’incredibile pole position conquistata da Charles Leclerc sabato c’erano grandi aspettative per la domenica di gara in Ungheria della Ferrari. Aspettative però malamente disattese dal Cavallino, che ha gettato alle ortiche una chance d’oro scatenando la reazione di Jean Alesi, che sulle pagine del Corriere della Sera ha criticato la scuderia dando voce a quello che, con ogni probabilità, è il pensiero di quasi tutti i tifosi della Rossa: “Non mi è piaciuto nulla della Ferrari in Ungheria. Vista la buona partenza di Charles mi ero un po’ sbilanciato. Sembrava una commedia all’italiana, è diventato un film horror. Il motivo l’ha svelato Russell dopo aver osservato la macchina di Leclerc in pista. Una Ferrari che fila sabato e poi la domenica non rende è ciò che più fa infuriare chi ama il Cavallino”.

Alesi su Hamilton: “Senna o Schumacher non avrebbero mai detto cose del genere”

Alesi però non ce l’ha solo con la Ferrari ma anche con Lewis Hamilton, autore fin qui di una stagione da dimenticare e protagonista nel weekend ungherese di uno sfogo in cui è addirittura arrivato quasi a suggerire al Cavallino di sostituirlo: “Mi sento inutile. Forse bisogna cambiare pilota”. Uno sfogo per niente apprezzato dall’ex pilota Ferrari, che ha messo a confronto il sette volte campione mondiale con due leggende del passato: “In aggiunta penso che l’atteggiamento di Hamilton demoralizzi chi lavora attorno a lui. Senna o Schumacher non avrebbero mai detto cose del genere”.

Alesi svela l’errore fatto su Antonelli

Anche chi ha dovuto sostituire Hamilton in Mercedes non se la sta passando molto meglio del britannico. Kimi Antonelli infatti sta affrontando non poche difficoltà al suo primo anno in Formula 1, faticando a tenere il passo del suo compagno di squadra George Russell. Per Alesi però il giovanissimo pilota italiano non ha alcuna colpa, anche se nella sua gestione a suo parere c’è stato un errore che potrebbe aver influito negativamente sui suoi risultati: “Antonelli non ha colpe ma farlo debuttare in un top team penso sia stato un errore. Meglio lasciarlo crescere con meno pressione, come capita ad altri giovani esordienti che fanno bella figura in condizioni più propizie”.