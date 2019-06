Ferrari, il retroscena dell'appello per Vettel

Resta la rabbia in casa Ferrari a tre giorni dalla decisione dei commissari di gara di penalizzare di 5 secondi Sebastian Vettel e di conseguenza togliergli a tavolino la vittoria conquistata in pista a Montreal.

La scuderia di Maranello ha deciso di andare al contrattacco presentando appello alla Corte Internazionale della Fia, anche se le speranze di spuntarla sono poche: "Per quanto riguarda Seb, penso che non avrebbe potuto fare nulla di diverso da quello che ha fatto, motivo per cui abbiamo deciso di appellarci alla decisione degli steward. In questo momento non possiamo che essere delusi, come squadra nel complesso ma soprattutto pensando a Sebastian e al pubblico", sono le parole del team principal Mattia Binotto.

La sanzione dei 5 secondi, come previsto dallo stesso articolo 17.2 del regolamento sportivo, non può essere di per sé appellata, riporta la Gazzetta dello Sport. La Ferrari infatti nel suo ricorso si opporrà alla procedura che ha portato i commissari a prendere una decisione senza aspettare che la gara si concludesse: difficilmente il podio finale varierà. Senza contare che la Mercedes stessa avrà la possibilità di difendersi affermando che avrebbe adottato una strategia diversa in caso non ci fosse stata penalità al tedesco.

Il Cavallino metterà sul tavolo alcuni precedenti, a cominciare dal Gran Premio di Monaco 2016, quando Hamilton spinse verso le barriere Ricciardo ma non fu penalizzato. Ma esistono anche alcuni precedenti a favore delle Rosse, come in Giappone 2018, quando Verstappen fu penalizzato dopo una manovra scorretta ai danni di Raikkonen. Anche se in quella circostanza non si lottava per la vittoria. La Ferrari ha tempo 96 ore dal momento in cui ha manifestato le proprie intenzioni per confermare la propria richiesta di appello.

La Snai ha intanto annunciato che pagherà tutte le scommesse piazzate sulla vittoria di Vettel oltre a quelle arrivate per Lewis Hamilton. "Un'iniziativa doverosa – spiegano dall'ufficio quote – per una gara intensa e combattuta ma con un finale deludente per i tifosi della scuderia di Maranello e della Formula 1", lo riporta l'Ansa.

SPORTAL.IT | 11-06-2019 12:25