Ferrari, il retroscena di Nico Rosberg

Nico Rosberg ha parlato dell’approdo di Charles Leclerc alla Ferrari ma anche dell’arrivo di un altro paio di debuttanti nel ‘Circus’. “Mi fa piacere. Sarà molto interessante vedere come lo considererà la Ferrari e come reagirà al suo arrivo Vettel. Perché Charles viaggerà subito forte, è diverso da Kimi Raikkonen. Lando Norris e George Russell sono fenomeni. Andiamo incontro a una super­generazione che ci farà divertire. Perché c’è appunto anche Leclerc , e c’è Verstappen che ha già più esperienza degli altri ma che resta sempre molto giovane” ha detto alla Gazzetta dello Sport.

“La Formula 1 mi manca? No, per niente. Come ho sempre detto sono molto contento di aver chiuso come ho chiuso, da vincitore. Continuo a seguire con piacere, trovo che sia divertente. Purtroppo Vettel e la Ferrari, tra errori e altre vicende, sono calati. Peccato, perché avevano la macchina per fare bene” ha aggiunto Rosberg.

Chiusura con un retroscena di mercato: “La Ferrari mi ha cercato, ma prima che vincessi il campionato del mondo”.

SPORTAL.IT | 16-10-2018 07:50