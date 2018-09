Ferrari, in arrivo l'annuncio che cambia tutto a Maranello

La Ferrari ha deciso: Charles Leclerc prenderà il posto di Kimi Raikkonen nella prossima stagione. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la scuderia di Maranello ha "scaricato" il pilota finlandese: la comunicazione sarebbe arrivata prima del Gran Premio d'Italia a Monza. Da qui il comportamento di Kimi, che in pista non ha fatto sconti al compagno di squadra Vettel, che a fine gara si è lamentato.

Le indiscrezioni sono quindi confermate e nel circus non si parla d'altro: sarebbe ormai tutto firmato con il pilota dell'Academy Leclerc, ora in Sauber Alfa Romeo. Il driver monegasco avrebbe firmato un biennale. Si spera che l'annuncio possa mettere definitivamente a tacere le voci e ridare un po' di serenità alla squadra, molto tesa nell'ultimo periodo, soprattutto dopo il flop nel Gp di casa.

La promozione del ventenne Leclerc era stata voluta fortemente da Sergio Marchionne, e quindi avallata dal nuovo presidente John Elkann: il giovane aveva già firmato da tempo un precontratto con la Ferrari. L'idea inizialmente era di rinviare il suo approdo sulla Rossa nel 2020, ma la Haas ha detto no a un contratto di un solo anno. Da qui il passaggio immediato nella scuderia di Maranello, al fianco di Sebastian Vettel.

Intanto Hamilton si è espresso così sul possibile addio di Kimi alla F1: "Se a Raikkonen mancherà la Formula 1? Questa domanda è sempre difficile da affrontare. Personalmente ritengo che questo sport gli mancherà. Giocavo alla Play Station prima di arrivare in Formula 1 e quando correvo prendevo sempre Kimi come pilota. Immaginavo di essere all’interno della sua vettura. Qualche anno dopo, precisamente nel 2004, ho esordito proprio con la sua vettura durante un test. Ricordo di essere sceso in pista col suo set-up e che il feeling non era male, segno che il nostro stile di guida fosse un pò simile. Sembra un pilota freddo e glaciale, ma è ancora giovane e tutto sommato non sembra invecchiare", le sue parole ad Autosport.

SPORTAL.IT | 06-09-2018 12:55