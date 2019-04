Ferrari in difficoltà, Montezemolo attacca

Luca Cordero di Montezemolo, presidente della Ferrari nel periodo glorioso di Michael Schumacher e dei cinque Mondiali consecutivi, in un'intervista a La Repubblica non ha risparmiato le critiche nei confronti dell'attuale gestione della scuderia di Maranello.

In particolare, Montezemolo ha lanciato alcune frecciate nei confronti di Elkann e dell'ad Camilleri: "Il team manager Binotto corre un rischio, quello di non trovare interlocutori dentro l’azienda. Ai tempi in cui la Ferrari vinceva, Ross Brawn aveva come capo Jean Todt, e sopra Jean Todt c’ero io che comunque vantavo un’esperienza trentennale in Formula 1. Binotto è in una condizione diversa. John Elkann non ha esperienza di F1 e non ha mai gestito un’azienda in vita sua, mentre Louis Camilleri è un grande manager. Ma è un uomo di finanza che, per di più, sarà molto impegnato sul fronte industriale, visto che c’è l’intera gamma da rinnovare".

Montezemolo è meno preoccupato per quanto riguarda la scuderia stessa: "La tenuta della coppia Vettel-Leclercè una delle incognite, ma confido nell’intelligenza dei piloti e in Binotto che dovrà imparare a giocare ‘sul campo pesante’. Ricordo certe riunioni ai tempi di Schumacher in cui fui costretto a dire cose molto dure a Barrichello: ‘Rubens se vuoi fatti una squadra tua… Noi dobbiamo puntare su Michael che è più veloce di te. E questo lo sai anche tu".

"Questo è un anno in cui la squadra si trova nelle condizioni di poter lottare fino all’ultimo metro per vincere il Mondiale – ha concluso Montezemolo -. Ed è da troppo tempo che non le capitava. La squadra è forte, Binotto è un ragazzo serio, preparato, intelligente. La macchina è ottima".

Dopo i primi due Gran Premi Bottas conduce in classifica con 44 punti: il primo dei ferraristi è Leclerc quarto a 26, mentre Vettel è quinto a 22. Nella graduatoria costruttori la Mercedes è nettamente prima con 87 punti, la Ferrari insegue a 48.

SPORTAL.IT | 11-04-2019 11:45