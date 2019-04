Ferrari in ritardo, Bottas in pole position in Cina

Troppo forte la Mercedes per infastidirla. Le qualifiche a Shanghai, sede del Gp della Cina, sono dominate dalle Frecce d’Argento che confermano di avere qualcosa in più rispetto alla Ferrari. Bottas, autore di una qualifica straordinaria, si porta a casa la pole position (la prima stagionale), fermando il cronometro sull’1’31”547. Alle sue spalle il compagno di scuderia Hamilton, distante di 23 millesimi dal finlandese.

Non brillano particolarmente le Rosse. Vettel, in ritardo di 0”301 decimi dal Bottas, si porta a casa il terzo posto in griglia, davanti a Leclerc. Bene Haas e Renault con entrambe le macchine nelle prime 10 posizioni della griglia. Disastro Verstappen che non è riuscito a lanciarsi in tempo per l’ultimo giro lanciato (complice anche Hamilton che ha rallentato moltissimo, mandando in crisi tanti piloti che stavano accelerando per il giro finale).

Male l’Alfa Romeo Racing. Giovinazzi, per problemi alla sua monoposto (avuti anche durante le libere), non riesce neppure a partecipare al Q1. Non brilla neppure l’immortale Raikkonen che partirà dalla 13.a posizione in griglia di partenza.

A giudicare da quanto visto nelle qualifiche ufficiali, la gara potrebbe diventare un discorso a due tra Hamilton e Bottas, con le Ferrari costrette ad inseguire (anche se non lontanissime dai tempi delle Marcedes). Attenzione alla variabile impazzita, ossia Verstappen.

Felice Bottas per la pole position conquistata: “E’ stato un bel week-end per me fino ad ora. Ho faticato un po’ nel Q3 ma è andata bene così. La macchina si è comportata bene”.

SPORTAL.IT | 13-04-2019 09:12