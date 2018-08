Ferrari, indiscrezione sorprendente su Kimi Raikkonen

Kimi Raikkonen non lascia la Ferrari, anzi raddoppia. Nonostante i suoi 38 anni (39 il prossimo ottobre), il pilota finlandese arebbe in procinto di prolungare il contratto con la scuderia di Maranello.

Secondo l'indiscrezione riportata da F1only.fr, la Ferrari avrebbe deciso di rinnovare per ben due anni il contratto con il campione del mondo 2008, blindando così la sua coppia di driver fino al gennaio del 2021, l'anno della rivoluzione regolamentare che sarà introdotta da Liberty Media. Niente Leclerc e niente Giovinazzi quindi: si prosegue con Kimi.

L'accordo sarebbe biennale, con la possibilità bilaterale di rescindere il contratto dopo un anno: la trattativa sarebbe già praticamente conclusa, restano da limare gli ultimi dettagli.

Sebastian Vettel, che si gode gli ultimi giorni di vacanza prima del ritorno alle gare, in un'intervista alla Gazzetta di Modena ha parlato nel trentennale della morte di Enzo Ferrari, scomparso il 14 agosto 1988.

"Dal primo giorno in cui sono entrato in Ferrari, alla fine del 2014, ho sentito che lo spirito del fondatore, lo spirito di Enzo Ferrari, era presente ovunque a Maranello. Io sono nato nel 1987, solo un anno prima della morte di Ferrari, per cui naturalmente non ho mai potuto conoscerlo di persona, e oggi posso solo immaginare come sarebbe stato il nostro incontro. Ma so che avrei davvero voluto conoscerlo, perché secondo me era una persona speciale, un uomo con una visione".

"La gente che lavora indipendentemente dal ruolo che svolge, sente questa presenza e lavora con più passione. È questo che rende speciale guidare per la Ferrari, che rende il Cavallino diverso da ogni altro team: la Ferrari è un mito per tutti, considero un privilegio e un onore essere un pilota titolare della Scuderia", sono le paroledel quattro volte campione del mondo.

