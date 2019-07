Ferrari, indiscrezioni su Verstappen: parla Binotto

Il mal di pancia di Max Verstappen, che ha fatto sapere che intende correre al più prosto con una monoposto da Mondiale, ha scatenato le indiscrezioni del circus della Formula 1. Il pilota olandese, che domenica scorsa in Austria ha vinto la corsa dopo una spettacolare rimonta dall'ottavo posto, è stato accostato sia alla Mercedes, sia alla Ferrari. In particolare secondo i rumors Maranello starebbe già valutando un possibile ingaggio dal 2020.

Mattia Binotto a Sky ha però voluto subito chiarire la questione, smentendo un potenziale interessamento per il giovane pilota della Red Bull: "Non siamo interessati a Verstappen. Posso confermare quello che ha detto Vettel: abbiamo due piloti, abbiamo dei contratti e siamo molto contenti. La nostra line-up è definita per la prossima stagione e non ci sono motivi per cambiare. Sono convinto che prima o poi verrà il tempo di Leclerc, è molto deluso per il risultato in Austria ma abbiamo piena fiducia in lui", sono le parole del team principal. Ogni discorso è così rimandato a fine 2020, quando scadrà il contratto di Sebastian Vettel: da valutare le intenzioni del driver tedesco e della Ferrari di continuare insieme.

Ma anche lo stesso Lewis Hamilton sarà in scadenza nel 2020. Su un possibile interesse della Mercedes per Verstappen si è espresso così Toto Wolff: "Non ho parlato con Max. Mi piacerebbe farlo come abbiamo fatto in passato, ma prima dobbiamo valutare la nostra attuale line-up e parlare con loro. Solo successivamente possiamo affrontare una discussione, corretta, con qualcuno di esterno".

Il team principal della Red Bull Christian Horner non teme di perdere in anticipo il suo pupillo: "Il contratto tra un pilota e un team sarà sempre riservato. Ma è giusto dire che ogni singolo pilota in questa pit-lane ha probabilmente delle clausole nel suo contratto. Ci sono state delle speculazioni a proposito del contratto di Max, ma è solo appunto pura speculazione. Lui è molto felice nel team e crede in questo progetto e giorni come questi sostengono tutto ciò. Non ho nessun dubbio su di lui".

SPORTAL.IT | 04-07-2019 11:13