Ferrari: l'agente allarga il cerchio

Il nome di Gian Marco Ferrari è stato accostato molto al Siviglia, sia dalla stampa italiana che da quella spagnola.

Giovanni Bia, con Europa Calcio, ha fatto il punto della situazione: "Non c’è solo il Siviglia. Ci sono tante società che sin dalla scorsa estate sono state vicine a lui. Ci sono anche la Roma e l’Inter, che lo aveva abboccato a gennaio. Poi non si erano concretizzate le cose, ma Ferrari è sempre sul taccuino di molti scout internazionali. Siviglia, Porto, Valencia, e anche alcune inglesi tra cui il Watford, sono tanti i club che mi stanno chiamando per prendere informazioni su Gian Marco".

SPORTAL.IT | 07-05-2019 19:19