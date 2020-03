Ferrari, le reali chance di Giovinazzi di guidare una rossa

Sognare non costa nulla. Specie quando sei un pilota solido e veloce. Come Antonio Giovinazzi che nella sua ultima intervista non ha nascosto di volersi giocare le sue possibilità di salire il prossimo anno sulla Ferrari. Il dibattito è aperto sulle reali chance del pilota di Martina Franca di prendere il volante che quest’anno sarà di Sebastian Vettel se il tedesco cambierà aria.

Un pilota italiano sulla Ferrari, cosa rara. Stabilmente non si vede dagli anni ’90 quando Ivan Capelli provò senza fortuna il salto di qualità su una Ferrari in piena crisi tecnica nel ’92. Poi un paio di parentesi, toccata e fuga: qualche apparizione per Nicola Larini (con 2° posto nella domenica del dolore per la morte di Senna a Imola) al posto di Alesi, e l’avvicendamento con nessuna fortuna tra Luca Badoer e Giancarlo Fisichella dopo il grave infortunio di Felipe Massa nel 2009. Per un’italiano fare la differenza su una Ferrari è impresa assai ardua. Nella Formula 1 moderna non ci è riuscito nessuno. Già impresa difficile per i nostri arrivarci in F1.

E quindi Giovinazzi? Antonio, come detto in incipit è un tipo veloce, ha battagliato con Leclerc ai tempi delle formule minori, battendolo spesso anche se con un paio di anni di esperienza in più del monegasco, già da subito fenomeno. Meno veloce e fenomenale Giovinazzi, ma al tempo stesso solido e concreto. Lo scorso anno ha dimostrato di meritarsi un sedile in Alfa Romeo. Anche se ha preso la paga da Raikkonen per oltre metà stagione.

Antonio deve crescere e in fretta. Ci ha messo un po’ a trovare il passo con la ex Sauber, Antonio, spesso e volentieri penalizzato dalle strategie conservative della sua scuderia, come a Singapore. Poi col passare delle gare ha preso le misure alla sua monoposto e ha finito in crescendo. Che il 2020, se e quando si correrà, sarà per lui una stagione cruciale lo sa anche lui. Se da un lato si può giocare la promozione in Ferrari, dall’altro rischia al tempo stesso di perdere il posto in F1 come successo a tanti altri piloti ben dotati prima di lui, da Wehrlein a Vandoorne passando il più attempato ma sempre affidabile Hulkenberg.

Mick Schumacher nell’ombra. Anche perchè in casa Ferrari scalpita un certo pilota giovane col cognome molto ingombrante. Schumi jr potrebbe infatti aspirare proprio al sedile dell’Alfa Romeo per saggiare la Formula 1 nel 2021 facendo così quell’apprendistato necessario prima di un eventuale grande salto a Maranello. E c’è poi da capire l’incognita Raikkonen. Continuerà Iceman?

E Giovinazzi dovrà difendere, comunque, il suo posto. In bocca al lupo Antonio.

SPORTEVAI | 18-03-2020 19:37