Nel corso del programma di Rai1 La Volta Buona, Caterina Balivo ha fatto un regalo di compleanno a nonna Fiammetta grande appassionata della Ferrari per i suoi 100 anni, gli auguri di Charles Leclerc

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Non capita tutti i giorni di trovare una nonna sprint appassionata di motori. Che per il suo 100° compleanno ha chiesto di coronare il suo sogno di un giro con una Ferrari. E allora la signora Fiammetta ha strameritato che gli auguri di buon compleanno glieli facesse Charles Leclerc in persona. E’ successo in diretta a La Volta Buona il programma del day time di Rai 1 condotto da Caterina Balivo.

Fiammetta nonna sprint: 100 anni, festa in Ferrari

Nella puntata di giovedì de La Volta Buona, contenitore di attualità del day time, di Rai 1, nel blocco della trasmissione dedicato alla longevità, tra i vari ospiti del divano di Caterina Balivo c’era la signora Fiammetta, una dolce e simpatica signora che da poco ha festeggiato i 100 anni. Insieme a Caterina, la signora Fiammetta ha raccontato di aver ricevuto in regalo dai figli un giro a Maranello su una Ferrari: “E’ stata una bella sorpresa” ha detto col sorriso sulle labbra.

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Il messaggio di Leclerc per i 100 anni di Fiammetta

A quel punto Caterina Balivo ha preso la parola e ha preannunciato a Fiammetta un regalo da parte sua e di tutta la redazione de La Volta Buona: “C’è una persona molto importante che le vuole fare gli auguri, è una persona internazionale che corre tantissimo”. Fiammetta mangia la foglia e con grande acume brucia la sorpresa alla Balivo: “E se fosse Leclerc? C’ho il cappellino!”

“Vediamo” dice Balivo e manda in un onda un breve filmato della signora Fiammetta nel giorno del suo compleanno nel giro sulla Ferrari regalatogli dai figli. Ad un certo punto il filmato si interrompe e compare il faccione di Leclerc che dice: “Auguri nonna Fiammetta, tantissimi auguri per i suoi 100 anni, ciao ciao!”

Al rientro in studio la simpatica Fiammetta si commuove ma poi si blocca: “Mi hanno detto di non piangere che mi si scioglie il trucco” e poi rivela che quando è stata a Maranello nel giorno del compleanno, Leclerc ed Hamilton stavano girando (a Fiorano, ndr) riferendosi probabilmente ai giorni del filming day del mese scorso. Per nonna Fiammetta questi 100 anni sono stati davvero davvero speciali!