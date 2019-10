Ferrari, Leclerc compie gli anni

Giorno speciale per Leclerc. Il talento della Ferrari festeggia oggi i 22 anni. Nato a Monaco il 16 ottobre 1997, il fuoriclasse della Rossa è già uno dei volti più amati del circus. Campione della GP3 nel 2016 e della Formula 2 l'anno seguente, ha esordito nella Formula 1 nella stagione 2018/19 con la Sauber.

A partire da questa stagione agonistica, è uno dei due piloti ufficiali della Ferrari, al fianco di Vettel. Ad oggi, ha vinto due Gran Premi. Il primo successo in Belgio, poi la gioia in Italia, al GP di Monza (la Ferrari non vinceva in casa da nove anni). Ha conquistato anche sei volte la pole position.

SPORTAL.IT | 16-10-2019 07:56