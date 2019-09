Ferrari, Leclerc domina il venerdì di Monza

Charles Leclerc ha dominato il venerdì di prove libere all'Autodromo di Monza, dove domenica si corre il Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ferrari ha chiuso davanti a tutti con il tempo di 1'20"978, seguito da Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Quindi Valtteri Bottas. Come in Belgio, la sfida per la vittoria sarà tra la scuderia di Maranello e le Mercedes. A meno di una intromissione delle Red Bull: Verstappen e Albon seguono con il quinto e sesto tempo.

Questi tutti i tempi:

1 LECLERC 1:20.978

2 HAMILTON 1:21.046

3 VETTEL 1:21.179

4 BOTTAS 1:21.347

5 VERSTAPPEN 1:21.350

6 ALBON 1:21.589

7 GASLY 1:22.124

8 GROSJEAN 1:22.153

9 RICCIARDO 1:22.249

10 KVYAT 1:22.260

11 HULKENBERG 1:22.338

12 SAINZ 1:22.482

13 MAGNUSSEN 1:22.511

14 RAIKKONEN 1:22.523

15 STROLL 1:22.706

16 PRERZ 1:22.882

17 GROSJEAN 1:23.065

18 NORRIS 1:23.561

19 KUBICA 1:23.737

20 RUSSELL 1:24.313

SPORTAL.IT | 06-09-2019 17:10