Ferrari, Leclerc: "Non sono stato bravo"

Il quinto posto in griglia non gli è proprio piaciuto: "Non sono stato bravo, è stata colpa mia: ho sbagliato in Q3 e non sono stato all'altezza di quello che ho fatto in Q1 e Q2", le sue parole al termine delle qualifiche a Melbourne.

Il ferrarista resta, comunque, ottimista, in vista della gara: "Siamo lontani dalla prima fila. Spingerò fin dalla partenza, ci vorrà un buono scatto e un po' di fortuna con la strategia. Su questa pista è difficile superare, ma ci proverò. Dobbiamo lavorare".

SPORTAL.IT | 16-03-2019 09:10