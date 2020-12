Ferrari, Leclerc: "Pensavo peggio"

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha commentato così le sue prove libere ad Abu Dhabi: “Non direi che sia stato un venerdì negativo. Anzi, è andato meglio di quanto ci aspettassimo su un tracciato del genere. Pensavamo di soffrire di più con il caldo e sui lunghi rettilinei del primo e del secondo settore, invece siamo lì a giocarcela con le vetture con cui di solito combattiamo anche se la Racing Point mi sembra favorita”.

“Sì, sicuramente non è andata bene come lo scorso weekend ma nemmeno ci aspettavamo di ripetere questo exploit. Mettiamoci al lavoro da stasera e facciamo qualche passo in avanti in vista di domani. È molto complicato non solo raggiungere la finestra giusta con le morbide, ma anche mantenerle in questo range, sarà difficile partire con questa mescola domenica. È difficile dover dire dove saremo: se faremo un buon lavoro stanotte, direi in top 6 ma dobbiamo svolgere un lavoro perfetto senza errori sia da parte mia che da parte del team. Serve un giro come quello in qualifica al Sakhir? Sì, ci proverò, ma questa pista è molto più lunga”.

OMNISPORT | 11-12-2020 18:54