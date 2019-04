Ferrari, Leclerc provoca Vettel: 'Le cose cambiano'

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc in conferenza stampa a Shanghai in vista del Gran Premio della Cina non le manda dire a Sebastian Vettel, suo compagno di scuderia e rivale. "Dopo la prima gara in Australia nessuno mi vedeva come un contendente per il titolo. Dopo il Bahrain, tutti pensano a me come un pretendente al titolo: le cose possono cambiare molto velocemente in Formula 1", è la dichiarazione spavalda del driver monegasco.

Leclerc torna sulla vittoria sfumata in Medio Oriente a causa di un problema al motore: "Sono andato molto vicino alla vittoria e spero di ottenere presto il mio primo successo. Questo è l'obiettivo ed è quello per cui lavoro. Devo concentrarmi su quello che sto facendo in macchina, lavorare il più forte possibile e cercare di fare il massimo dentro e fuori dalla pista. Sono abbastanza sicuro che i risultati arriveranno".

Sull'ordine di scuderia non rispettato: "Credo di aver dimostrato già in Australia che gli interessi del team sono estremamente importanti. Ma avevo un grosso vantaggio prestazionale in quella fase di gara. Ho avuto l’opportunità in rettilineo e proprio non mi vedevo ad alzare il piede dall’acceleratore e restare dietro. Era un sorpasso sicuro e mi sono andato a prendere la posizione".

Ancora sulla sua rivalità con Vettel: "Sia io che Seb vogliamo arrivare l’uno davanti all’altro e questo è normale in qualsiasi team. Dall’altra parte, credo che sia stato raggiunto un buon compromesso nel senso che siamo liberi di competere in pista, pur lavorando insieme quando siamo fuori dalla macchina. Questa cosa è di fondamentale importanza per la squadra e per lo sviluppo della monoposto. Abbiamo trovato un buon bilanciamento e niente è cambiato dopo il Bahrain".

Vettel ha replicato così a Leclerc: "L’arrivo di Charles in Ferrari per me è positivo. Io vedo il suo suo desiderio di vittoria, la sua fame, ma è tutto carburante per le mie motivazioni e a fare sempre meglio. C'è assoluta trasparenza, io e Charles abbiamo totale accesso ai dati. Se io faccio qualcosa di speciale, Charles lo può copiare e viceversa".

Le Mercedes in Cina potrebbero essere più raggiungibili: "Credo che sarà una battaglia molto ravvicinata, la velocità sarà importante trovarla ovunque. Non so cosa accadrà ma spero che ci sarà tanto rosso e giallo sul podio".

SPORTAL.IT | 11-04-2019 15:22