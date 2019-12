Ferrari, Leclerc scherza su Vettel e punta ad un grande obiettivo

Vincitore del premio “Exploit dell’anno” (indimenticabile la sua vittoria a Monza) all’evento Gazzetta Sports Awards, Charles Leclerc ha fatto un dettagliato resoconto della sua prima stagione in rosso, parlando della relazione con Sebastian Vettel e fissando l’obiettivo futuro.

In primis, il monegasco si è detto soddisfatto della sua prima annata alla Ferrari: “E’ stato veramente speciale vedere così tanta gente in festa a Monza, non mi sarei mai aspettato un esordio con la Ferrari di questo tipo. E’ stato più positivo di quanto mi aspettassi: sapevo che era una sfida, ma anche un’opportunità, soprattutto le sette pole centrate non me le aspettavo”.

Non poteva mancare un suo pensiero sulla turbolenta relazione con il compagno di squadra Sebastian Vettel: “Gli scriverò con la chiave inglese ‘Buon Natale’ sulla fiancata della sua auto. No, la nostra relazione è meglio di quanto appaia all’esterno. Siamo vogliosi di vincere, ma pure maturi”.

E qui scatta l’ambizione sfrenata del giovane gioiello della Rossa: “Con chi mi piacerebbe giocarmi il Mondiale? Mi piacerebbe davvero potermelo giocare con Seb. Vorrebbe dire che la Ferrari è competitiva”.

Alla kermesse era presente anche Mattia Binotto, team principal della Ferrari: “Il nostro obiettivo è di lottare per il mondiale e chiudere prima della fine, ma prima c’è l’impegno per colmare il gap con gli altri, i nostri avversari che non voglio nominare”.

Spazio anche per una novità sulla monoposto della prossima stagione di F1: “Per il 2020 voglio una Ferrari che sia veloce e affidabile, ma c’è un gap di prestazione da colmare e anche sapendo di avere una buona Power Unit abbiamo deciso di cambiare perché in F1 non ci si ferma mai: non lo fanno i nostri avversari e non lo facciamo noi”.

Insomma, tanti sorrisi ma anche la consapevolezza di dover fare un passo in avanti per mettere ancora più in difficoltà la Mercedes del pluricampione Lewis Hamilton. La Ferrari non ha intenzione di perdere ulteriore tempo.

SPORTAL.IT | 19-12-2019 07:59