F1, tensioni in Ferrari: le parole di Leclerc su Vettel

Alla tradizionale conferenza stampa di presentazione del GP del Giappone, in programma domenica (condizioni meteo permettendo), era presente anche Charles Leclerc. La giovane stella monegasca si è soffermata sulla querelle che lo ha visto protagonista in Russia, ossia il complicato rapporto con Sebastian Vettel e il team del Cavallino: “Ci sono state dei fraintendimenti. Abbiamo discusso e ora è tutto chiaro. Mi sono incontrato con Mattia Binotto a Maranello, dopo che lui aveva parlato con Sebastian ed è tutto risolto“, ha spiegato il monegasco, apparso decisamente rilassato.

Charles Leclerc ha anche spiegato le dinamiche che hanno portato al chiarimento con il compagno di scuderia e il team: “Credo che fosse chiaro, sin dall’inizio della stagione, che dovevamo ubbidire agli ordini di scuderia. All’inizio della gara in Russia, non era tutto chiaro. Ora lo è e dobbiamo fare in modo che queste cose non accadano più in futuro“. Insomma, caso chiuso, almeno secondo quanto dichiarato dal giovane fuoriclasse monegasco della Rossa.

Trattato anche l’argomento tifone. Forte il rischio che il week-end a Suzuka possa essere “rovinato” dal maltempo. L’opzione della cancellazione delle prove e/o della gara non sarebbe da scartare: “Sono in Formula 1 da poco ma ho sempre gareggiato in totale sicurezza, quindi sono tranquillo”, le parole di Charles Leclerc.

Charles Leclerc si è detto fiducioso circa le possibilità di far bene a Suzuka: “Le cose stanno andando piuttosto bene, da quando siamo tornati dalle vacanze. Direi che le ultime due gare non sono andate come mi aspettavo ma le sensazioni sono buone“.

Durante la conferenza, Max Vestappen è diventato protagonista, nello specifico quando ha invitato gli altri piloti a giocare con lui a FIFA, nel caso in cui il tifone dovesse impedire alle monoposto di girare.

Il GP del Giappone è entrato a far parte del calendario della Formula 1 nel lontano 1976. Lewis Hamilton ha vinto quattro delle ultime cinque edizioni.

In totale, il Campione del Mondo in carica ha vinto cinque volte a Suzuka (insegue Michael Schumacher, a quota sei successi), una in più di Vettel che non se lo aggiudica dal 2013.

SPORTAL.IT | 10-10-2019 07:48