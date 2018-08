Ferrari, lo splendido omaggio alle vittime di Genova

La Ferrari è in pista a Spa per le prove libere del Gran Premio del Belgio, ma con il cuore è a Genova, dove dieci giorni fa è crollato il ponte Morandi: una tragedia che ha causato 43 morti, 15 feriti e oltre 500 sfollati.

La scuderia di Maranello ha voluto ricordare e omaggiare le vittime con un messaggio sulla livrea delle monoposto di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, sopra il numero dei piloti: lo stemma del Cavallino che unisce e sostiene i due lati del ponte e la scritta "Nei nostri cuori".

Nella conferenza stampa della vigilia del Gp che deve segnare il riscatto delle Rosse dopo le ultime uscite piuttosto deludenti, Sebastian Vettel si è espresso così: "La chiave di tutto sarà la velocità – ha detto il tedesco – quest’anno siamo andati bene su tutti i tipi di pista, non solo quelli veloci. È per questo che sono fiducioso. Ci sono state gare in cui noi eravamo più veloci della Mercedes e non abbiamo vinto e viceversa, per motivi diversi. Quindi quello che conterà sarà essere sempre veloci"

Le sue vacanze: "Niente di particolare, mi sono goduta la famiglia in montagna, finalmente si era liberi di gestire il proprio tempo. Ho fatto un po’ di ciclismo, il meteo era stupendo, si poteva andare dove si voleva ma in prevalenza sono rimasto a casa: non prendere l’aereo e rallentare i ritmi per un po’ è bello".

L'addio di Alonso alla F1 e quello di Ricciardo alla Red Bull: "Per quanto riguarda Fernando credo sia normale, toccherà anche a me, è normale per i piloti andare e venire, lui è rimasto in F.1 per anni e credo abbia valutato che fosse il momento, sulle motivazioni solo lui sa la verità. Ricciardo in Renault invece mi ha sorpreso, lui ne sa sicuramente di più. È uno dei migliori piloti quindi credo sappia quello che sta facendo, su quanto invece la Renault migliorerà negli anni a venire, non posso esprimermi".

SPORTAL.IT | 24-08-2018 12:20