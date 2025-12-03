Ferrari, Montezemolo impietoso: “Deluso e preoccupato”. Vasseur vede la fine, Arthur Leclerc sostituirà Hamilton

È un Montezemolo estremamente deluso dalla Ferrari quello che ha parlato alla presentazione della maratona Telethon, tanto che l'ex presidente non riesce a immaginarsi nemmeno un futuro più roseo, o meglio, rosso per la scuderia

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

La stagione da incubo della Ferrari sta per giungere finalmente al termine. Per qualcuno però la luce in fondo al tunnel ancora non si intravede, come nel caso dell’ex presidente Luca Cordero di Montezemolo, che in occasione della presentazione della 36esima maratona Telethon è tornato sull’annata deludente della Rossa, esprimendosi in maniera negativa anche sul futuro del Cavallino Rampante. Nel frattempo Frederic Vasseur ha annunciato che al gran premio di Abu Dhabi tornerà a rivedersi la coppia di fratelli Leclerc, con Arthur che prenderà il posto di Lewis Hamilton per la prima sessione di prove libere.

Montezemolo: “Arrabbiato, deluso e preoccupato”

Leclerc e Hamilton rispettivamente quinto e sesto con distacchi siderali dai primi nella classifica piloti e il quarto posto in quella costruttori fotografano alla perfezione la disastrosa annata della Ferrari. Una stagione che ha regalato quasi solo delusioni ai tifosi della Rossa, come all’ex presidente Montezemolo, che in occasione della presentazione della 36esima maratona Telethon si è espresso senza termini sul 2025 del Cavallino Rampante, un 2025 che non permette di guardare al futuro con ottimismo: “La stagione della Ferrari? Posso solo dire che non ho parole e che in questo momento preferisco tacere. Sono arrabbiato e deluso perché la Ferrari dopo la famiglia è la cosa più importante della mia vita, e anche molto preoccupato per il futuro”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Vasseur intravede la fine (dell’incubo)

Alla vigilia dell’ultimo gran premio della stagione di Formula 1 ha parlato anche Vasseur, che intravede la fine della stagione ma spera in un exploit per addolcire l’amaro per l’annata deludente: “Abu Dhabi segna la fine di una stagione lunga e impegnativa, per i piloti così come per tutta la squadra. A Yas Marina daremo tutto fino all’ultimo e, come team, cercheremo di chiudere il Campionato in modo positivo”.

Ad Abu Dhabi Arthur Leclerc al posto di Hamilton nelle libere

Il team principal Ferrari ha anche rivelato che in occasione della prima sessione di prove libere a guidare le due monoposto rosse saranno i fratelli Leclerc, dato che al posto di Hamilton sarà Arthur a scendere in pista al fianco di Charles, come già era successo l’anno scorso: “I riflettori saranno puntati su Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Quest’ultimo però si riposerà nella prima sessione perché lascerà l’abitacolo ad Arthur Leclerc per la regola che vede ciascun titolare cedere per due volte la propria vettura per una sessione di libere a un giovane pilota con non più di due gare all’attivo”.