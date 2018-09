"Ferrari Rex" è adesso anche in spagnolo

E tre. 'Ferrari Rex – Biografia di un grande italiano del Novecento' (Giunti e Giorgio Nada editore), il libro di Luca Dal Monte che ripercorre la vita del 'Drake', dopo la versione originale, ovviamente in italiano, e la traduzione in inglese, è ora anche in spagnolo. Si intitola "Enzo Ferrari – La vida de un grande" e l'editore è il messicano GCE – Gabriel Castro Editore che ha acquistato i diritti di traduzione e pubblicazione per Messico, America Latina e mercato USA di lingua spagnola. E, a parte, per la Spagna. A ottobre l’autore, cremonese e già direttore della comunicazione Maserati e responsabile della comunicazione di Ferrari e Maserati negli Stati Uniti, si recherà proprio in America, prima in Messico e poi negli States, per parlare del suo volume.

"Sarà una serie molto interessante di incontri – dice a Sportal.it -. Andrò per esempio a Detroit e a Boston. E naturalmente sarà molto piacevole fare alcune tappe in Messico, dove la passione per la Formula 1 è da sempre molto forte".

E di Formula 1, in particolare dell’Alfa Romeo, parla anche il prossimo lavoro di Dal Monte. “E’ il racconto romanzato dell’approdo della Casa di Arese nel ‘Circus’ degli anni ’70, prima con la Brabham e poi in maniera autonoma. Scavando a fondo mi sono reso conto di quanto ci fosse da dire, molto più di quello che pensassi. E che non era di certo poco, dato il prestigio di un marchio del genere…”.

SPORTAL.IT | 12-09-2018 16:05