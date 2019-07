Ferrari, sconcerto e rabbia. Vettel: "Mi sento svuotato"

E' il sabato più difficile per la Ferrari, che dopo aver dominato le prove libere in Germania deve fare i conti con l'ennesima debacle delle prove ufficiali a causa di problemi alle power unit di entrambe le monoposto. Una maledizione che sembra aleggiare sulla scuderia di Maranello, a cui ancora una volta è andato tutto storto: Vettel, fermato da un guaio al condotto di mandata dell’aria al turbo, partirà in ultima posizione. Leclerc scatterà dal decimo posto in griglia di partenza.

Il tedesco non riesce a mandare giù la delusione davanti al pubblico di casa: "All’uscita dei box ho perso subito potenza e ho riportato la macchina ai box: mi sento abbastanza vuoto, è una delusione molto amara. Specialmente qui in Germania e perché la macchina andava molto bene. Avevo buone sensazioni e pensavo di avere ottime possibilità ora devo guardare solamente domani".

Il team principal Mattia Binotto si sente chiamato direttamente in causa per il flop che pregiudica la gara di domenica: "Mi prendo la responsabilità per primo, c’è rammarico e delusione, per noi, per i piloti e la gente a casa, soprattutto perché credo che oggi la prima fila fosse alla portata. Siamo delusi e arrabbiati con noi stessi, sono cose che non dovrebbero capitare, e stanno accadendo troppe volte. Dobbiamo reagire, sono problemi nuovi mai successi prima e dobbiamo analizzarli. Dobbiamo capire e valutare cosa migliorare nei processi internamente. Chilometraggio? No, non era quello il problema. Ora affrontiamo la gara con la voglia di far bene, il ritmo gara è buono e può succedere di tutto. La rabbia è giusta, ma bisogna reagire. La pioggia? Non pensiamo a queste cose, la macchina va forte sull’asciutto".

Leclerc analizza così la situazione: "Ho appena saputo che era un problema con il sistema della benzina: è un peccato, due macchine ferme per il team è molto difficile, oggi non è stata la giornata per noi ma domani farò di tutto per far sì che la giornata sia nostra e per far sorridere tutti i ragazzi del team. Mi ricordo che a Baku che la pole era nelle nostre mani e ho buttato tutto finendo contro il muro, i momenti così sono sempre difficili. I ragazzi stanno lavorando tantissimo, negli ultimi weekend ci sono stati step positivi e bisogna rimanere forti in questo momenti. Gara bagnata? Se c’è un po’ di neve ci può aiutare…", chiude il monegasco con una battuta amara.

