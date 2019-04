Ferrari, scoppia il caso Vettel. Villeneuve lo stronca

L'ultimo amaro weekend di Formula 1 evidenzia due grandi problemi in casa Ferrari: l'affidabilità della nuova monoposto e l'effettiva forza diSebastian Vettel, domenica protagonista di un grave errore che gli è costato almeno il podio durante il Gran Premio del Bahrain.

Al 38esimo giro Vettel, pressato psicologicamente da Hamilton, perde non solo il duello ma anche lucidità e finisce in testa coda, rovinando quanto di buono fatto fino ad allora. Nel dopo gara Jacques Villeneuve ai microfoni di Sky è stato caustico: "Di solito, Vettel aspetta Singapore prima di iniziare a girarsi". Critiche forse preventive per una stagione ancora tutta da correre, ma la verità è che sui social tanti tifosi sono già in rivolta per le prestazioni del pilota tedesco, che dopo gli errori dello scorso anno sembra vivere ancora un momento di appannamento.

La differenza con Charles Leclerc è stata evidente, e non è escluso che presto il monegasco diventi la prima guida della scuderia di Maranello. Per molti fans della Rossa lo è già.

Questo il commento del quattro volte campione del mondo a Sky: "Eravamo molto vicini. Ho cercato di riprendere l’interno come avevo fatto il giro precedente. Credo che la curva 4 fosse una delle più complicate, ho perso il posteriore e mi sono girato. Durante il testa coda ho danneggiato a tal punto le gomme da generare le vibrazioni che hanno causato la rottura dell’ala anteriore".

Visto il problema di Leclerc nel finale, Vettel senza errore sarebbe riuscito a giocarsi le sue carte per il podio: "Non avevo un gran passo a causa del degrado delle gomme posteriori. Mi sono reso conto da subito che sarebbe stata una gara difficile dai problemi che ho avuto nel controllare la macchina. Leclerc ne ha avuti di meno e mi ha passato senza problemi. La situazione è migliorata nel secondo stint, con le medie, ma nel complesso non avevo il passo che avrei dovuto avere oggi. Sicuramente, non è stata la gara che volevamo essendo parti primo e secondo. E’ stata una serata deludente, non so cosa sia accaduto a Charles, credo sfortuna perché era la sua gara".

