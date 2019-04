Ferrari, Sebastian Vettel non esclude il ritiro

E' appena iniziato il Mondiale di Formula 1, ma Sebastian Vettel è già finito sotto accusa da parte di diversi tifosi della Ferrari dopo il suo errore in Bahrain. Il pilota tedesco sta però facendo discutere in queste ore sui social per una sua intervista al Times, in cui ha ammesso di stare pensando a un ritiro dalle corse al termine del suo contratto con la scuderia di Maranello, in scadenza nel 2020.

Vettel non è affatto contento della svolta che Liberty Media sta dando al circus: "La F1 ora è più spettacolo e business che uno sport. Si può dire probabilmente è lo stesso per altri sport, ma forse in quelli gli atleti non lo avvertono tanto quanto qui. Se diciamo che siamo uno show, allora portiamo lo spettacolo. Ho la sensazione che stiamo sprecando così tanto tempo ed energie con regolamenti che sono molto costosi per nulla".

Proprio nel 2020 scadranno gli attuali regolamenti e si entrerà in una nuova era: "Sono certo di voler guidare quest’anno e l’anno prossimo, poi non so cosa succederà con i regolamenti. Nessuno lo sa, finora. E io non resterò solo per il gusto di essere in F1".

Tra le novità che vuole introdurre la proprietà americana, l'ingresso nel Mondiale di nuovi team. Un concetto respinto dal team principal della Red Bull Racing Christian Horner: "Confermo che preferisco avere qualità nei team. meglio avere 10 team in salute ed in grado di competere con gli altri che avere magari nuovi team, che durerebbero pochi anni. Anni fa la griglia fu ampliata, ma nessuno di quei nuovi team è ora presente in Formula 1".

Così invece il capo del team Renault Cyril Abiteboul: "Penso che l’importante sia il numero di squadre competitive e possono davvero contribuire allo show, più che squadre senza possibilità di lottare. Sono d’accordo all’ingresso di nuovi team ma si dovrebbero dare garanzie di poter lottare, in caso contrario non cambierebbe nulla e si farebbe solamente male a questo sport".

04-04-2019