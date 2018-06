Ferrari show in Canada: Vettel vince e torna in testa al Mondiale

Dopo 14 lunghissimi anni di attesa, il Cuore Rosso torna a battere in Canada. La Ferrari di Sebastian Vettel ha infatti trionfato sul circuito dell’isola di Notre Dame di Montreal, nel settimo Gp della stagione. Il tedesco ha conquistato il terzo successo stagionale, spezzando il digiuno che era iniziato dopo la straordinaria doppietta in avvio tra Australia e Bahrein e tornando al primo posto della classifica del Mondiale, con un punto di vantaggio (121-120) su Lewis Hamilton, solitamente a proprio agio in Canada, ma questa volta protagonista di una gara sottotono al contrario dell’altra Mercedes, quella di Valtteri Bottas, secondo al traguardo seppur al termine di una faticosa difesa nei confronti di un rampante Max Verstappen, che ha completato il podio.

Il dominio di Vettel è stato incontrastato: il tedesco è partito bene dalla pole, difendendosi dall’attacco di Bottas (mentre nelle retrovie un brutto incidente tra Hartley e Stroll costringeva la Safety Car a entrare subito in pista) e non ha mai perso il primato, complice anche l’ottima strategia della Ferrari. A Hamilton non è bastato neppure l’undercut per invertire la tendenza di una domenica anonima, così come alla Mercedes non è bastato marcare stretto la Ferrari per il pit stop di Bottas: il finlandese si è fermato quasi in contemporanea con Vettel, rientrato però davanti e poi sicuro nel gestire un vantaggio stabilmente tra i cinque e i sette secondi. L’attenzione si è allora spostata sulle posizioni dietro al podio e in questo senso ha deluso Kimi Raikkonnen, che non ha sfruttato la superiore freschezza della propria gomma rispetto a quella di Hamilton e delle Red Bull, chiudendo in un anonimo sesto posto. Il finale fa pure spuntare il sorriso: la bandiera a scacchi viene sventolata davanti alla Ferrari qualche metro prima di tagliare effettivamente il traguardo dalla modella canadese Winnie Harlow, ma la vittoria è comunque schiacciante. Quarto Ricciardo, a punti anche Hulkenberg, Sainz, Ocon e Leclerc.

SPORTAL.IT | 10-06-2018 21:55