Ferrari, sono già due i team su Vettel: Renault si candida

La stagione di Formula 1 non è ancora cominciata a causa del rinvio delle prime tre gare, solo per ora, ma già si parla fortemente del mercato piloti in ottica 2021 quello che segnerà un cambio radicale dei regolamenti e delle monoposto. Di sicuro intorno a Sebastian Vettel ci saranno, anzi ci sono già da adesso, tante voci che si rincorrono essendo in scadenza con la Ferrari.

Ci sono già due team che si sarebbero dichiarati interessati ad assicurarsi i servizi al volante del tedesco 4 volte campione del mondo qualora non rinnovasse con la Ferrari. Nei giorni scorsi, dopo qualche voce indiretta, come quella dell’ex pilota Timo Glock, la McLaren non ha negato un suo interesse verso Seb.

L’ultimo a mettersi alla finestra per Vettel è la Renault. Per stessa ammissione del suo team principal Cyril Abiteboul che nel corso di un’intervista in una trasmissione di Canal+ parlando della possibile line up della prossima stagione ha detto: “Non voglio dire no, perché è un grande pilota, un grande campione. Abbiamo lavorato assieme sulla parte motore, abbiamo vinto insieme”.

Abiteboul però si dice, al tempo stesso fiducioso sul rinnovo con Ricciardo e per il futuro conta di poter affidare una delle due monoposto ad un pilota emergente dell’accademy Renault, facendo il nome del promettente Christian Lundgaard che quest’anno farà la Gp2.

SPORTEVAI | 16-03-2020 19:54