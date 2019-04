Ferrari, sotto accusa l'accoppiata Vettel-Leclerc: 'Dannosa'

La Mercedes sta dominando in lungo e in largo questo inizio di Mondiale, mentre la Ferrari tra errori e problemi tecnici arranca. Quattro doppiette contro tre terzi posti: dopo i test invernali di Barcellona nessuno si sarebbe aspettato un divario di queste dimensioni tra le Frecce d'Argento e il Cavallino.

L'accoppiata Vettel-Leclercper ora non sembra funzionare. Dopo il Gran Premio di Baku, condizionato anche da un errore del monegasco durante le prove ufficiali, Jacques Villeneuve ai microfoni di Sky ha puntato il dito proprio sul binomio della scuderia di Maranello, che si sta rivelando dannoso: "Se Leclerc fosse partito davanti sarebbe stata tutta un’altra gara, ma il suo passo con le gomme medie era deludente se rapportato a quello di Pierre Gasly alla fine del primo stint. Charles non ha ancora l’esperienza per spingere una squadra come la Ferrari, perché commette errori".

"Aver messo un giovane in squadra ha sicuramente dato fastidio a Vettel, perché gli ricorda l’epoca della convivenza con Ricciardo. Si è visto col testacoda in Bahrain e con il team radio della Cina, quando ha detto che era più veloce, ma nei fatti non lo è stato. Quest’anno questo binomio è dannoso per la Ferrari, il prossimo anno andrà meglio".

"Tutti vogliono vedere Leclerc campione, quando sbaglia viene difeso sia dai tifosi che dai media. Se l’avesse commesso Vettel quell’errore, l’avrebbero completamente distrutto. C’è uno sbilanciamento, che potrebbe creare un problema nella squadra".

SPORTAL.IT | 29-04-2019 13:32