Ferrari sotto choc, Leclerc e Vettel: 'Il massimo possibile'

La quinta doppietta della Mercedes in altrettanti Gp stagionali sembra orientare già con ampio anticipo il Mondiale 2019 di Formula 1. In Spagna a vincere è Lewis Hamilton, cui riesce anche il sorpasso sul compagno di squadra Bottas in classifica.

Per la Ferrari è stato un altro weekend amaro, anzi di più, perché alle Rosse è sfuggito anche il podio. Partite rispettivamente dalla terza e dalla quinta posizione con Sebastian Vettel e Charles Leclerc, le Rosse hanno ceduto il passo anche alla Red Bull di Max Verstappen, che ha guadagnato la posizione già alla partenza.

Vettel riconduce proprio al via il peccato originale della propria corsa: “Con il bloccaggio alla curva 1 ho compromesso la mia gara. Se mi fossi messo tra le Mercedes con Charles potevamo rimescolare le carte, però oggi per come sono andate le cose abbiamo ottenuto il massimo bottino di punti. Speravamo di essere più veloci e questo è sicuramente stato un weekend deludente”.

Deludente anche alla luce degli aggiornamenti che erano arrivati alla vigilia della gara spagnola, ma che non hanno dato gli esiti sperati.

Dal canto proprio Charles Leclerc minimizza il tempo perso alle spalle di Vettel quando il monegasco era più veloce e si concentra già sull’imminente due giorni di test: “È difficile per un team gestire i propri piloti, ma alla fine è tutto ok. Speravamo di più avendo portato gli aggiornamenti. Non è stato un weekend facile ma ora abbiamo due giorni di test per cercare di capire meglio la situazione”.

Più pesante il Team Principal Mattia Binotto, che parla di “lezione” subita: “Non è stato un buon pomeriggio, né un buon weekend. Gli aggiornamenti che abbiamo portato non si sono rivelati sufficienti. Per noi è stata una lezione, ma anche uno stimolo a fare meglio. Vettel era partito molto bene, ha bloccato la ruota anteriore e ha perso la posizione. Non avevamo delle strategie definite a inizio gara, abbiamo differenziato le scelte a gara in corso. E la scelta di invertire i piloti è stata fatta al momento giusto. Non è mai facile decidere, quando lo si fa bisogna esserne certi”.

SPORTAL.IT | 12-05-2019 18:24