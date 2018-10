Ferrari: tra Leclerc e Vettel sono subito scintille

Il futuro pilorta della Ferrari Charles Leclerc in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ribadisce il suo obiettivo per il 2019: vincere subito. "Vado in Ferrari per vincere subito. Come pilota credo sia giusto affermare che non vado in Ferrari per puntare a piazzarmi quarto. Non è quello che voglio fare: penso sempre a vincere".

Nell'ambiente c'è chi lo ha definito arrogante, e chi sussurra di un certo malumore di Sebastian Vettel per il suo arrivo: "Voglio chiarire che alcuni titoli non mi sono piaciuti, perché non hanno capito il significato della mia affermazione e mi hanno definito arrogante. Non è quello il messaggio che volevo trasmettere. Io voglio vincere subito: so che è un obiettivo molto ambizioso, ma in questo modo ottieni i migliori risultati. Non mi considero arrogante, è solo la mia forte volontà di far bene a tutti i costi: è determinazione".

Il pilota monegasco non si sente affatto intimorito dal suo approdo in Ferrari: "Mi hanno aiutato crescere nella loro Academy, e conoscere l’ambiente. È da quando ho 11 anni che lavoro sulla mia testa, con un preparatore del ramo proprio per gestire la pressione. L’aspetto mentale è diventato ora uno dei miei punti di forza, ma quando ero piccolo era uno dei miei lati più deboli. Adesso si vedono i frutti. Marchionne? L’avevo incontrato un paio di volte: a Monza e in F2. Mi hanno detto che mi aveva sempre sostenuto".

Sul Mondiale sfumato della Ferrari: "La macchina era performante, non ho mai avuto alcun dubbio su questo. Sono sicuro che torneranno presto al successo… Spero con me alla guida!".

Leclerc assicura che il rapporto con Vettel è buono: "Con Seb ci parliamo, è molto simpatico. Quando lavoravo al simulatore, al termine della giornata mi mandava messaggi di ringraziamento".

SPORTAL.IT | 27-10-2018 13:40