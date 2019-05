Ferrari, tutta la delusione di Vettel e Leclerc

Altra qualifica, altra delusione per la Ferrari. Anche a Barcellona, dove durante i test invernali le monoposto di Maranello avevano dominato, il Cavallino Rampante paga dazio alle scatenate Mercedes, che piazzano la pole con Bottas, seguito in griglia da Hamilton.

Vettel, terzo, fa meglio di Leclerc ma non sorride: "L’ultimo settore è il nostro tallone d’Achille, è stato molto complicato per noi. Abbiamo estratto tutto il potenziale dalla macchina, ho cercato anche di fare qualcosa di diverso ma non ha funzionato, sono contento e non contento. La macchina non dà brutte sensazioni ma non siamo abbastanza veloci, abbiamo un po’ di sottosterzo, più di loro, e in quel tipo di curve ci manca il grip".

"Abbiamo portato dei nuovi pezzi e sembra tutto funzionare ma non siamo ancora al livello che vorremmo. Tutti però hanno dato il massimo nella squadra, non siamo soddisfatti del risultato finale, ma sono contento dell’approccio che abbiamo avuto e dei rischi che abbiamo preso provando cose diverse qua e là, alla lunga questo pagherà. Abbiamo un buon passo per domani e speriamo di poter inaugurare la direzione giusta per le prossime settimane. Non ci aspettavamo questo distacco, ma sembriamo perdere tantissimo nell’ultimo settore, facciamo fatica a mettere insieme tutti i pezzi. C’è del lavoro da fare, conosciamo bene la pista anche se oggi probabilmente le condizioni non erano ideali per noi".

Anche Leclerc, quinto, non è contento e rimugina sull'errore in Q2, quando ha danneggiato il fondo della sua vettura: "Non è stato un errore così grave ma la conseguenza è stata abbastanza grossa, non pensavo di rompere qualcosa. Domani dobbiamo fare una gara migliore".

"Siamo lontani, anche ieri non è stata una bella giornata, abbiamo fatto fatica col bilanciamento e anche oggi è stato molto difficile. Andare domani a caccia delle Mercedes sarà molto complicato".

