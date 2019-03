Ferrari, un altro problema frena Vettel. Zampata di Hamilton

Ferrari veloce ma ancora poco affidabile. Nel quarto e ultimo giorno dei test invernali a Barcellona Sebastian Vettel ha stampato al mattino il miglior crono assoluto delle prove fermando il tempo sull'1:16.221 ma nel pomeriggio è stato frenato da un problema all'elettronica che lo ha costretto a terminare la sessione con due ore e mezza di anticipo. Un peccato perché il pilota tedesco stava provando alcune nuove soluzioni sulla sua SF90.

Nel pomeriggio ha invece ritrovato il sorriso la Mercedes, grazie al campione del mondo Lewis Hamilton che ha di nuovo fatto la differenza piazzando un giro da urlo a 1:16.224, appena 3 millesimi più lento di Vettel.

In conferenza stampa il team principal del Cavallino Rampante Matteo Binotto ha così riassunto la quattro giorni di prove: "La SF90 è bilanciata e stabile in frenata, la vorrei vedere complessivamente più affidabile. Per vincere dovremo essere i più forti e ancora non lo siamo. Le parole di Hamilton? Sono contento che pensi che noi siamo forti, ma lo sono anche loro. Saremo molto vicini".

"Sono state giornate intense e ci stiamo concentrando su noi stessi. Nei test non è andato tutto liscio, vedi l'incidente a Vettel. Credo sia stato comunque un episodio sfortunato, un qualcosa di impossibile da prevedere e evitare. Sembra che un corpo esterno abbia colpito il cerchione".

La prestazione di Charles Leclerc: "E' un ottimo pilota, sta cercando di imparare a lavorare con i nostri tecnici. Non sono questi test che ci stanno convincendo rispetto alla nostra scelta di prenderlo in Ferrari. Non chiederemo a Leclerc di far passare Vettel, ma essendo già campione e molto esperto per ora è Seb il pilota di riferimento".

I tempi dell'ultima giornata

1. Sebastian Vettel GER Scuderia Ferrari Mission Winnow SF90 1m 16.221s 110 laps

2. Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas Motorsport W10 1m 16.224s 61 laps**

3. Valtteri Bottas FIN Mercedes AMG Petronas Motorsport W10 1m 16.561s 71 laps*

4. Nico Hulkenberg GER Renault F1 Team R.S.19 1m 16.843s 51 laps**

5. Daniil Kvyat RUS Red Bull Toro Rosso Honda STR14 1m 16.898s 131 laps

6. Carlos Sainz ESP McLaren F1 Team MCL34 1m 16.913s 134 laps

7. Romain Grosjean FRA Rich Energy Haas F1 Team VF-19 1m 17.076s 73 laps*

8. Daniel Ricciardo AUS Renault F1 Team R.S.19 1m 17.114s 52 laps*

9. Kimi Raikkonen ITA Alfa Romeo Racing C38 1m 17.239s 132 laps

10. Kevin Magnussen DEN Rich Energy Haas F1 Team VF-19 1m 17.565s 94 laps**

11. Max Verstappen NED Aston Martin Red Bull Racing Honda RB15 1m 17.709s 29 laps

12. Sergio Perez MEX SportPesa Racing Point F1 Team RP19 1m 17.791s 104 laps

13. Robert Kubica POL ROKiT Williams Racing FW42 1m 18.993s 90 laps

*Solo sessione mattutina

**Solo sessione pomeridiana

SPORTAL.IT | 01-03-2019 18:15