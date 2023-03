Ferrari, Vasseur: "C'è un reparto che deve migliorare"

Il team principal del Cavallino: "Ho lavorato 30 anni con i giovani nelle categorie junior, non c'è un primo e un secondo pilota".

22-03-2023 15:37

Al quotidiano spagnolo As, Vasseur si è esposto senza sbilanciarsi troppo dopo i primi due GP: “C’è un reparto che deve migliorare, ma lo tengo per me. Molte persone mi hanno detto che la Ferrari sarebbe stata difficile da gestire internamente e non è del tutto vero. L’atmosfera e la collaborazione all’interno del team sono buone, abbiamo più pressioni dall’esterno. Se mi riferisco alla stampa italiana? È il mio lavoro. Questi commenti possono influenzare il morale in squadra, anche se non hanno nulla a che fare con la realtà”.

Sulla sfida tra Leclerc e Sainz, Vasseur ha ribadito: “Ho lavorato 30 anni con i giovani nelle categorie junior, non c’è un primo e un secondo pilota. Tutti hanno lo stesso materiale. Se si può fare nelle categorie giovanili, non riesco a immaginare una Ferrari che non abbia questa capacità. Poi a un certo punto della stagione forse si potrebbe dover prendere una decisione, ma abbiamo due piloti che possono vincere dei GP, fare podi e conquistare punti. Deve essere una risorsa, possiamo spingere a fondo con entrambi”.

Intanto, Leclerc e Sainz hanno provato a rasserenare l’ambiente. Queste le parole del monegasco: “Il mio desiderio più grande è vincere qui. Non drammatizziamo. L’avvio di stagione è stato deludente, ma ti assicuro che stiamo lavorando tantissimo. Io non ho perso fiducia”. Sulla stessa linea anche lo spagnolo: “Domenica non eravamo contenti. Però qui nessuno molla. Io non mi rassegno. Siamo la Ferrari, noi. E daremo tutto per dimostrarlo”.