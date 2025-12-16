Ferrari, Patrese sbugiarda Elkann e demolisce Vasseur: “È lì da tre anni e non è cambiato nulla. Il tempo è finito”

Riccardo Patrese analizza la crisi Ferrari e il ruolo di Vasseur dopo tre anni senza svolta e un Cavallino ancora in carca di una guida tecnica forte

La Ferrari vive una fase che non ammette più giustificazioni. E non parliamo del singolo errore strategico o in pista, ma di una direzione complessiva che continua a mancare. A ribadire il concetto sono le parole di Riccardo Patrese, che con lucidità ha messo in discussione il progetto tecnico e manageriale guidato da Frederic Vasseur. Intanto, dal 2027 torna in calendario il GP del Portogallo.

Pratese stronca la Ferrari

Secondo l’ex pilota della Williams, Riccardo Patrese, la Ferrari soffre di un paradosso che porta l’efficienza operativa tanto spesso esibita come punto di forza, venire annullata da un deficit tecnico che si misura in decimi al giro rispetto ai rivali. “John Elkann ha un bel da dire che i pit stop della Ferrari sono i più veloci. È tutto inutile se poi a Leclerc e ad Hamilton dai una macchina tre decimi al giro più lenta”.

Inevitabile la nota diretta sulla gestione Vasseur: “Quello appena concluso è stato un campionato che ha palesato evidenti lacune nella gestione della Scuderia. Non amo le personalizzazioni, ma di certo Vasseur adesso si gioca tutto”, sentenzia senza troppi giri di parole Pratese nella sua lunga intervista al Quotidiano Nazionale.

Le colpe di Vasseur e la previsione per il 2026

Il punto più delicato sollevato da Patrese riguarda il tempo: “Vasseur è lì da gennaio 2023 e il tempo di costruire credo abbia avuto, ma non è cambiato nulla. Finora, a me Fred è parso poco reattivo di fronte alle difficoltà. In Formula Uno, come in qualsiasi azienda top, è indispensabile creare un gruppo di lavoro affiatato. Questo è il compito che deve svolgere un team principal”.

Poi, il confronto impietoso: “Alla Ferrari serve un leader tecnico importante. Uno come fu Ross Brawn con Michael Schumacher nel ‘96. Ma anche quello che Andrea Stella è stato in grado di diventare in McLaren, per intenderci”. Tutto cose che Patrese fatica a vedere in Vasseur e nel futuro della Rossa: “Fatico a essere ottimista per il 2026”, l’amara ammissione sul futuro prossimo del Cavallino.

Portimao torna in calendario nel 2027

Intanto, il Circus si prepara a riaccogliere ufficialmente il GP del Portogallo. Dopo l’ultima apparizione datata 2021, Portimao torna in calendario nel 2027 andando a sostituire il GP d’Olanda di Zandvoort, che la prossima stagione saluterà così le competizioni della Formula 1. L’accordo per il Gran premio in Algarve è valido fino al 2028, quindi per due stagioni. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente della F1, Stefano Domenicali non ha nascosto la gioia per la decisione di riammettere “un circuito eccitante dalla prima curva alla bandiera a scacchi. Un circuito con un’energia che fa letteralmente saltare i tifosi dal proprio seggiolino”.