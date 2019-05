Ferrari, Vettel ci riprova: 'E' ora di vincere'

Il pilota della Ferrari Sebastian Vettel si carica in vista del Gran Premio di Spagna a Barcellona: il Cavallino Rampante, che al Montmelò non vince da 6 anni, è chiamato al riscatto dopo un avvio di stagione decisamente negativo.

“Conosco bene il circuito di Catalunya, la curva 3 e la 9 sono le più divertenti, ma è l’ultimo settore a essere cruciale: non si devono infatti fare errori perché è facile rovinare le gomme in quel tratto e perdere decimi preziosi. Con la Ferrari ho spesso vissuto weekend molto positivi a Barcellona, anche se qui ci manca ancora la vittoria: speriamo sia la volta buona per toglierci questa soddisfazione“.

A fargli eco è il compagno di scuderia, Charles Leclerc: “Questa è la pista dove è forse più difficile per un pilota fare la differenza perché tutti la conoscono a memoria nei più piccoli dettagli essendo la sede della maggior parte dei test. Ho un bel ricordo dalle prove svolte a febbraio anche se giravamo in condizioni diverse, con temperature più basse di aria e asfalto. Questa pista, poi, è un punto di riferimento per tutti: andare bene qui significa avere una vettura competitiva e non vedo l’ora di calarmi nell’abitacolo della mia SF90 per fare del mio meglio”.

Il team principal Mattia Binotto si esprime così sulle possibilità delle Rosse: “Al GP di Spagna, per consuetudine, la maggior parte delle squadre porta nuovi sviluppi, quindi ci aspettiamo un miglioramento da parte dei nostri avversari. Siamo in ritardo in campionato, sappiamo di dover recuperare ed è chiaro che lo sviluppo sarà la chiave della stagione. Dopo aver portato un nuovo pacchetto aerodinamico a Baku, anche qui Barcellona avremo novità in questo ambito e ci sarà inoltre una nuova power unit anticipando il programma iniziale che prevedeva di introdurla in Canada. La Shell, inoltre, azione con il team, ha sviluppato un olio diverso che ci garantirà migliori prestazioni: una testimonianza che indica quanto tutto il team stia spingendo per recuperare terreno”.

SPORTAL.IT | 07-05-2019 19:00