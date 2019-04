Ferrari, Vettel: "Dobbiamo reagire". Leclerc scettico sulla strategia

Nuova doppietta della Mercedes, nuovo weekend deludente per la Ferrari, costretta ad accontentarsi in Azerbaigian del terzo posto di Sebastian Vettel e del quinto di Charles Leclerc. Il presidente del Cavallino Rampante, John Elkann, ha così parlato dopo la gara di Baku: "La Mercedes è più forte e più fortunata, ma il giro veloce l’abbiamo fatto noi. Lo spirito in Ferrari è buono e c’è tanta voglia di vincere e soprattutto il campionato è ancora lungo, forza Ferrari".

Anche Sebastian Vettel cerca di vedere il lato positivo: "C'è ancora tantissimo lavoro da fare, non è la situazione che avremmo voluto ma dobbiamo accontentarci. Sono contento che Leclerc oggi sia riuscito a fare il giro veloce per il punto in più. Però ci servirà un weekend lineare per dare una svolta. Speriamo nella reazione in Spagna, nelle ultime quattro gare non abbiamo mai raggiunto il livello di prestazione che abbiamo avuto nei test. Dobbiamo portare altri aggiornamenti e continuare a inseguire le Mercedes".

Charles Leclerc ha rimediato in parte all'errore di ieri, chiudendo al quinto posto. Il pilota monegasco non nasconde dei dubbi per quanto riguarda la strategia dei pit stop: "Fermarmi prima ai box? Non lo so, ho perso tanto tempo facendomi superare da Hamilton, Bottas e Vettel. Sicuramente ci sarà una ragione e devo capire il perché. Nel secondo stint ho chiesto se ci fosse la possibilità di tornare ai box, mi è stato detto di no dunque ho cercato di salvare le gomme. Nella seconda parte volevo fare solamente il giro veloce perché ormai non c'era possibilità di recuperare sui piloti davanti".

"La cosa positiva di quest'oggi è il passo gara. Ieri a parte il mio errore in qualifica il passo era molto buono, avevamo la pole tra le mani. Non dobbiamo dimenticare questo anche se la Mercedes è andata molto forte in gara. Dobbiamo lavorare ma non è di certo una catastrofe".

Queste le parole del team principal Binotto: "Dobbiamo analizzare i dati, cercare di capire i nostri punti deboli e migliorare. Dobbiamo guardare le prestazioni di tutto il weekend, anche Leclerc che partiva dall'ottava posizione ha fatto una buona gara. Dobbiamo semplicemente migliorarci e cercare di andare oltre".

