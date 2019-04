Ferrari, Vettel: "La gara è lunga, vedremo"

Vettel non si arrende e guarda con fiducia alla gara, nonostante il terzo posto in griglia, a tre decimi dalla pole position di Bottas: "Purtroppo sembra che la Mercedes abbia più velocità. Abbiamo avuto una buona sessione, alla fine sono contento di essere riuscito a fare l’ultimo giro lanciato. Forse avrei potuto fare qualcosa in più ma loro sono più veloci in curva. La gara è lunga, vedremo come andrà”.

Hamilton mastica amara ma abbozza comunque un sorriso: “Ho faticato, ho lottato contro Bottas per tutto il week-end ma mi sono avvicinato. Le Ferrari? Sembrano più veloci in rettilineo ma noi in curva siamo migliorati”.

SPORTAL.IT | 13-04-2019 09:22