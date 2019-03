Ferrari, Vettel: "Qualifiche difficili"

Le prime qualifiche della stagione di F1 non sorridono alle Ferrari. Leclerc chiude quinto, terzo posto per Vettel che spiega: "Devo fare i complimenti alle Mercedes,. Sono state delle qualifiche difficili. La macchina mi ha dato comunque buone sensazioni".

Il tedesco è comunque fiducioso per la gara: "Questa è una pista particolare. Sicuramente non è meraviglioso il risultato delle qualifiche. Non so cosa accadrà domenica. Abbiamo una buona macchina, soprattutto in gara. Chiaramente le Mercedes sono le favorite, soprattutto dopo i risultati di oggi".

SPORTAL.IT | 16-03-2019 08:40