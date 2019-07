Ferrari, Vettel rialza la testa. Leclerc: "Ho rovinato tutto"

Gran Premio di Germania drammatico per la Ferrari, che è passata dalla disperazione per l’uscita di Charles Leclerc alla gioia per la spettacolare rimonta di Sebastian Vettel. Una gara che ha rispecchiato tutto il weekend, in chiaroscuro per la scuderia di Maranello.

Vettel, il pilota più criticato del circus, ora rialza la testa dopo la pazzesca rimonta dal ventesimo al secondo posto: “Da ventesimo a secondo, è stata una gara lunga ma mi sono divertito tantissimo. Molto duro interpretare quale potesse essere la mossa giusta, ma sono davvero felice. Non penso che ci fosse un problema sulla mia monoposto, inizialmente non prendevo il ritmo con le intermedie, poi è andato tutto bene e sono stato pulito per il resto della gara. Congratulazioni a Max Verstappen, è stato bravissimo: io ho cercato di superare piloti uno dietro l’altro. Dopo la safety car ho capito che ero più veloce di chi mi stava davanti, sono stato cauto inizialmente e poi ho dato tutto facendo diversi sorpassi”.

Di tutt’altro umore, ovviamente, Charles Leclerc: “E’ stato sufficiente un errore per rovinare tutto… L’asfalto che c’è nelle vie di fuga però non va bene, il mio errore non era grave: in quella zona ai margini della pista c’era zero grip, era come se fossi sul ghiaccio. Non voglio però discolparmi dal mio sbaglio”.

Il team principal Mattia Binotto loda Vettel e consola il monegasco: “Devo dire che avendo visto la gara c’è quasi un po’ di rammarico per Vettel. Ha fatto una bellissima gara, è un’iniezione di fiducia per lui. Leclerc? Quando Charles si ritira da secondo in quel momento fa male, ci siamo guardati negli occhi ed è consapevole di quanto sia stata un’occasione mancata perché stava facendo qualcosa di straordinario. Oggi abbiamo comunque visto una squadra unita”.

Inconsolabile invece Lewis Hamilton, che nonostante il divario in classifica da Verstappen resti molto ampio non nasconde la sua amarezza: “Una delle gare più difficili che abbiamo fatto da diverso tempo. E’ stato un disastro per me questo weekend. Ci sarà qualcosa che esamineremo, vivendo si impara. Dobbiamo capire quel che potevamo fare diversamente. La macchina era danneggiata o c’era qualcosa che non andava nelle gomme, ho faticato quando è arrivata la condizione da asciutto”.

SPORTAL.IT | 28-07-2019 18:24