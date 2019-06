Ferrari, Vettel amaro: "Così fa male". Hamilton penalizzato

Sebastian Vettel è stato tradito dalla sua Ferrari nelle prove ufficiali del Gran Premio d’Austria. La SF90 del pilota tedesco si è guastata all’inizio del Q3 (problema alla linea di alimentazione pneumatica del motore) e per il quattro volte campione del mondo non c’è stato nulla da fare: partirà nono.

“Non sono arrabbiato. Non credo di avere motivi per essere arrabbiato. Non è colpa di nessuno, si è rotto qualcosa che non si sarebbe dovuta rompere e dobbiamo capire il perché. Non sono arrabbiato con nessuno, ma in una giornata come questa fa male perché la macchina valeva la pole… Per la situazione in cui eravamo ieri, abbiamo reagito e stavo trovando il ritmo. Mi stavo preparando per il successivo tentativo in Q2 e per la Q3, ma non è andata così”.

Leclerc ha salvato la situazione ottenendo la pole position: “Sono contento per il team, tutti hanno dato tutto, è importante che l’altra Ferrari sia andata bene e Charles sia in pole. Speriamo in una buona opportunità. Siamo in top ten e domani speriamo che Charles mantenga la posizione e io di avvicinarmi il più possibile”.

Il monegasco però frena l’entusiasmo: “La macchina mi ha dato sensazioni fantastiche. Abbiamo portato dei cambiamenti molto buoni. Sono contento della pole, ma domenica è la giornata che conta. Mi dispiace per la squadra e per quanto accaduto a Seb”.

“Per quello che abbiamo testato siamo contenti della scelta fatta con le gomme. Vediamo poi domani, ci sarà caldo dentro l’abitacolo, ma sarà molto caldo anche per la macchina e speriamo di fare un buon risultato. Ho guidato al limite e sono contento di aver riportato la Ferrari in pole”.

Intanto arrivano brutte notizie per il campione del mondo Lewis Hamilton: il pilota delle Mercedes, che ha centrato il secondo tempo nelle prove ufficiali, è stato penalizzato di tre posizioni per impedimento su Raikkonen e scatterà quindi dalla quinta posizione in griglia di partenza. In prima fila sale Verstappen, Bottas terzo con l’altra Mercedes, al fianco del sorprendente Norris, quarto.

SPORTAL.IT | 29-06-2019 18:37