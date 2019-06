Ferrari, Vettel si sfoga: "Sono pieno di adrenalina"

Prima vera soddisfazione stagionale per la Ferrari, che con la pole di Sebastian Vettel ha dato finalmente un segnale al Mondiale. Il pilota tedesco, autore di un giro fantastico in Canada, ha commentato così le qualifiche: "Sono pieno di adrenalina, mi sono divertito. Sono contento per me e per il team perché le ultime 17 gare sono state piuttosto dure per noi. Ieri il passo gara è stato tremendo, oggi la macchina era migliore. Dobbiamo evitare la gomma rossa, per fortuna siamo riusciti a qualificarci con la gomma media. È stata una buona giornata, in gara le Mercedes saranno velocissime sulla distanza. Noi cercheremo di stare davanti, dobbiamo portare questo slancio in gara".

Non nasconde la sua soddisfazione neanche il team principal Mattia Binotto: "La pole è stata un po' una sorpresa, ma che soddisfazione. Vettel ha fatto un giro perfetto, si è visto lo spirito Ferrari. Godiamoci oggi, poi pensiamo alla gara che sarà dura per il degrado delle gomme. I punti si conquistano domani, ma che bello vedere la Ferrari davanti".

Chi storce un po' in naso è invece Charles Leclerc, terzo: "Ho faticato un po' con la macchina, nel terzo settore ho sbagliato un po'. Non sono riuscito bene a seguire la pista nei suoi miglioramenti".

"Forse ho sbagliato qualcosa nell'assetto, devo trovare l'assetto giusto soprattutto in qualifica. Congratulazioni a Seb, ha fatto una qualifica fantastica. Spero di far meglio in gara. Siamo andati abbastanza bene sul passo gara, speriamo domani di ripeterci e di poter trarne forza".

SPORTAL.IT | 08-06-2019 23:40