Ferrari, Vettel sotto accusa: 'Sta crollando'

Il Mondiale di Formula 1 è appena cominciato ma Sebastian Vettel è già sotto accusa da più parti dopo i piazzamenti deludenti a Melbourne e in Bahrain. Nel mirino di tifosi e addetti ai lavori dopo la serie nera di errori commessi nell'ultima parte della scorsa stagione, il tedesco sembra alle prese con un problema psicologico che non riesce a superare, ora acuito dalla presenza dello scalpitante Charles Leclerc.

A Sky Uk l'ex pilota Nico Rosberg è molto duro nei confronti del ferrarista: "Durante l’intero fine settimana Sebastian è stato più lento di Charles, soprattutto al sabato. In gara poi abbiamo visto le stesse immagini dell’anno passato, si è lamentato della strategia via radio con gli ingegneri e nel ruota a ruota con Hamilton ha fatto un errore e ha perso la gara".

Secondo Rosberg la situazione rischia di peggiorare: "Non so come farà ora, perché è nuovamente sotto pressione e il suo compagno di squadra volerà per tutta la stagione. Non sarà come con Raikkonen l’anno scorso, quando Sebastian anche con gare imperfette riusciva comunque a stargli davanti".

La riscossa tanto attesa non è arrivata, e il confronto con quello che dovrebbe essere il suo rivale, Hamilton, è impietoso: "La verità è che non mi aspettavo che Sebastian potesse commettere gli stessi errori del 2018. La squadra ha sbagliato la strategia e si è innervosito, poi nel duello è finito in testacoda da solo, rovinando tutto il weekend. Ma non è solo questo, l’aver buttato all’aria la gara, ma ora ha un compagno di squadra che ha guidato incredibilmente per tutto il fine settimana, è sembrato davvero solido e credo che continuerà così. Vettel sta vivendo una lotta interna, ma con se stesso. L’anno scorso è crollato sotto pressione, e questa volta è andato troppo presto sull’acceleratore e si è girato, rovinando tutto".

SPORTAL.IT | 06-04-2019 13:29