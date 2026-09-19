Per l'ex coach delle sorelle Williams affrontare Jannik e il suo vecchio tecnico darebbe una carica ulteriore a Carlos: "Quando è in forma, batte comunque tutti".

È una pazza voce, alimentata però dalle stesse dichiarazioni di Juan Carlos Ferrero, che ha annunciato il ritorno in pista nel 2027. Già, ma alla guida di chi? Per molti, l’ex allenatore di Carlos Alcaraz sarebbe il successore perfetto di Darren Cahill come coach di Jannik Sinner. Un tecnico preparato, moderno, capace di accompagnare il rosso di San Candido nel suo percorso tra le leggende del tennis e magari di confidargli qualche “segreto” del suo ex pupillo, il murciano, con cui s’è lasciato in modo tutt’altro che amichevole. Lo stesso Ferrero, qualche tempo fa, aveva confessato di essere più che ben disposto ad allenare Sinner.

Macci, la strana teoria su Ferrero, Sinner e Alcaraz

C’è però chi la pensa in tutt’altro modo. Rick Macci, ex coach di Serena e Venus Williams, oltre che – tra gli altri – di Jennifer Capriati, Andy Roddick e Maria Sharapova, è convinto ad esempio che l’approdo di Ferrero nel team di Sinner possa rappresentare un vantaggio…proprio per Alcaraz. “Se Ferrero dovesse finire ad allenare Sinner, credo che sarebbe Carlos a trarne il massimo vantaggio in caso di scontro diretto”, l’opinione espressa in un post su X. “A quel punto, Carlos scaverebbe ancora più a fondo nelle proprie risorse mentali e farebbe di tutto per batterli entrambi. Le avversità rafforzano la grandezza; la grandezza sa trovare una marcia in più proprio quando la sfida si fa dura”.

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La sentenza del coach: “Alcaraz è il più forte di tutti”

Interessante anche un altro punto dell’intervento: “Agli allenatori che seguono i professionisti nei tornei vengono attribuiti troppi meriti o troppe colpe. Chiunque può dare una mano e un punto di vista diverso è spesso utile, a patto che non crei confusione”. Significativo pure un concetto ribadito a chiare lettere dall’ex coach a proposito di Alcaraz, indicato come il vero numero 1 del tennis attuale a dispetto della lotta per la vetta della classifica tra Jannik Sinner e Sascha Zverev: “Quando Carlos è in piena forma e gioca al massimo, non importa cosa sappia o faccia l’avversario. Per lui – la certezza di Macci – è comunque finita“.

Lo scenario più probabile: Ferrero nel team di Jodar

Al di là di rumors e indiscrezioni, le possibilità che Ferrero il prossimo anno entri a far parte della squadra di Sinner rimangono piuttosto basse. In primis perché non è ancora certo che Cahill lasci davvero il team del fenomeno italiano, poi perché tutte le strade di Ferrero sembrano portare in direzione di un altro talento in vertiginosa ascesa, lo spagnolo Rafa Jodar. In questo momento è “ancora” il padre a occuparsi della preparazione e degli allenamenti del giovane campioncino, che con Ferrero farebbe indubbiamente un salto di qualità. Anche se poi, a pensarla come Rick Macci, in caso di derby con Alcaraz sarebbe di fatto spacciato in partenza.