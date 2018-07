Ferrero chiaro su Defrel

Intervenuto in esclusiva a RMC SPORT, Massimo Ferrero ha commentato l'arrivo di Sabatini come nuovo direttore dell'area tecnica: "Non è stato difficile portarlo alla Sampdoria, siamo diventati un club ambito. Sto cercando di far crescere questa società e Sabatini è venuto volentieri, ci vogliono dei cavalli da corsa".

Il profilo di Defrel è sempre più vicino al club blucerchiato, come ammette lo stesso presidente: "Ci piace, è un grandissimo giocatore. Deve arrivare per forza".

Ferrero chiude poi con la questione stadio: "Siamo a buon punto, bisogna aver fiducia nell'Italia. Ci sono persone oneste ma cattiva fede e paura impediscono di lavorare. Se non dovesse arrivare lo stadio dovremo andare a giocare altrove, volevamo acquistare il nostro stadio che ora è in concessione e scadrà a breve, ma ci sarebbe da rifare tutto. Settimana prossima ho un incontro con Preziosi, è necessario collaborare con il Genoa".

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 20-07-2018 16:55