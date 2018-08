Ferrero ci ripensa: "Giusto che la A parta"

L’ipotesi di fermare l’intera Serie A per la prima giornata, in segno di lutto per la tragedia di Genova, ha solo sfiorato le istituzioni calcistiche italiane. Alla fine si è deciso di rinviare solo le partite di Genoa e Sampdoria, contro Milan e Fiorentina, mentre le altre otto gare saranno precedute da un minuto di silenzio.

Il principale propugnatore dello stop totale era stato il presidente della Samp Massimo Ferrero, che ha però alla fine plaudito a quanto deciso dalla Lega: “Ringrazio il presidente Micciché e tutta la Serie A per la sensibilità e la disponibilità dimostrate nei confronti della richiesta della Sampdoria e dei suoi tifosi. Il rinvio delle partite Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa rappresenta un atto di solidarietà importante che Genova e i genovesi, che stanno vivendo giorni di profondo dolore e sincero sgomento, non dimenticheranno" ha detto Ferrero.

"È giusto anche che il campionato vada avanti e abbia inizio sugli altri campi: ciò non toglie nulla al senso di vicinanza e fraternità che tutta Italia ha dimostrato di avere sempre nella sua anima di Paese che sa rialzarsi e ripartire. E anche Genova saprà ricominciare: più forte, più sicura, e ancora più bella".

SPORTAL.IT | 16-08-2018 19:50