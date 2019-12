Ferrero fa una promessa a Ranieri

La Sampdoria sembra aver già tratto alcuni importanti benefici dall'arrivo di Claudio Ranieri, come dimostrano il derby vinto contro il Genoa e la sconfitta con il minimo scarto contro la Juventus. Anche per questo motivo Massimo Ferrero ha permesso di intervenire sul mercato di gennaio per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico testaccino.

"Ranieri è un uomo importante, ci ha portato serenità – ha ammesso il patron blucerchiato a 'Sky Sport' -. Si compensa con me, dato che aggiusta quello che io rompo. E il nostro telaio va abbastanza bene, ma dobbiamo far partire qualcuno. Se poi dovesse esserci da rinforzare la rosa io sarò pronto, in ogni caso".

SPORTAL.IT | 19-12-2019 20:13