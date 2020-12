Ferrero: “Il rinnovo di Quagliarella? Deve fare gol”

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha commentato a Telenord l’eventualità del rinnovo del contratto di Fabio Quagliarella, a segno anche ieri nella partita però persa contro il Sassuolo: “Gli voglio un mondo di bene, è un ragazzo per bene. Arrivai alla Sampdoria e chiamai il suo procuratore e lui mi disse ‘lascia perdere perché con te non ci viene’. Ci ho creduto e e i risultati si vedono. Lui mi ha mandato un messaggio e io lo accolgo, adesso però deve pensare a fare gol e a farci vincere le partite perché è qui per questo”.

OMNISPORT | 24-12-2020 14:32